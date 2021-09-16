【野村投信】第四季盤勢震盪，但不要輕易被搖下車

焦點訊息：

美國公布 8 月消費者物價指數 (CPI) 月增 0.3%，增幅為 7 個月以來最低，也低於預期的 0.4%。經濟學家表示，這顯示解封帶動的通膨升勢可能只是過渡性，減緩市場對下周聯準會的會議聲明偏向鷹派的預期。

蘋果發表會於台灣時間 15 日凌晨展開，新款 iPhone 較前一代的電池壽命更長、鏡頭功能更強，且顏色選擇更加多元，外資券商與研調機構皆看好新款 iPhone 出貨量將年增 > 10%。

經理人觀點：

台股第四季格局震盪，但不要輕易減碼：

大盤在 7 月站上一萬八千點創新高後，氣勢未能維持，隨後進入兩個月的修正及整理。我們認為在年底前，市場可能還會有砍單雜音，影響台股表現。這主要是因為隨著年底節慶旺季到來，各廠先前積累的庫存及備貨將被放大檢視，而終端的消費動能將成為庫存能否如預期釋出的關鍵。但即便如此，我們長線仍看好整體市場，建議投資人不要在修正時輕易減碼持股，主要因景氣將進入一個新的向上循環，且市場資金仍充裕。

預期貨幣政策仍偏寬鬆：

聯準會即將在本月 21、22 號召開 FOMC 利率會議，由於 8 月的消費者物價指數 (CPI) 僅緩增，市場預期縮減購債及升息的壓力將有望獲得緩解。我們也認為聯準會下禮拜會議將釋出鴿派訊息，較有可能等到 11 月的會議才有偏鷹派的言論，預期今、明兩年的資金仍將呈寬鬆，有助股市上攻。

蘋果發表會登場 我們有多看好蘋概股?

蘋果於台灣時間 15 日凌晨發表新款 iPhone，與去年相同，今年有四款機型，分別為 iPhone 13 Mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro 及 iPhone 13 Pro Max。根據 TrendForce 預估，今年新機出貨量將為 8,500 萬至 8,900 萬支，推升全年 iPhone 出貨量達 2.3 億支，較去年成長 15.6%。雖我們樂觀預期 iPhone 能繳出年年成長的成績單，但就台廠方面，以組裝、鏡頭廠等為例，在來自紅色供應鏈的競爭不斷加大之下，台廠的獲利已愈來愈邊際化，因此近年多數的蘋概股恐將不易恢復與過往相當的聲勢。但就以替 iPhone 代工手機應用處理器的台積電來說，我們仍相當看好，主要因台積電挾著在先進製程的優勢，不只替其應用處理器做晶圓代工，連後段的晶片封裝都以技術領先的封裝製程一條龍包下，因此未來在 iPhone 出貨量成長之下，台積電將能持續受惠。

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