〈台股盤後〉長假前觀望 指數收17278回測月線 量能跌至今年新低

中秋連假倒數，台股觀望氛圍越發濃厚，大盤持續量縮走跌，權王台積電 (2330-TW) 早盤完成填息後翻黑，拖累大盤指數衝上 17400 點後拉回，回測月線關卡，資金持續轉進塑化、水泥與化學類股，終場下跌 75.3 點，收在 17278.7 點，驚險守住月線，成交量僅 2385.16 億元，是今年以來新低量。

台積電開盤後不到 10 分鐘順利填息，是採逐季配息後第 5 次在除息首日完成填息並順勢拉抬盤勢上攻，但在賣壓出籠下台積電股價拉回，終場守住 600 元整數關卡。

所幸午盤在電子、金融等大型股買盤點火下，帶動大盤指數跌勢收斂，鴻海 (2317-TW) 午盤後擺脫頹勢重回平盤整理，終場收在 107.5 元；金融股的中信金 (2891-TW)、華南金 (2880-TW) 與開發金 (2883-TW) 也有 1% 以上漲幅。

PCB 族群中的聯茂 (6213-TW) 大漲近 7%，台光電 (2383-TW)、台燿 (6274-TW)、欣興 (3037-TW) 各有 3% 到 5% 漲幅，另外台郡 (6269-TW)、南電 (8046-TW) 也在買盤加持下帶動股價走揚。

塑化族群中的亞聚 (1308-TW) 盤中攻上漲停關門，台聚 (1304-TW) 也有 9% 以上漲幅朝漲停叩關；國喬 (1312-TW)、台達化 (1309-TW) 也有 2% 到 3% 以上漲幅。

化學族群堪稱今天的大黑馬，在買盤追捧下元禎 (1725-TW)、三晃 (1721-TW) 直奔漲停關門，勝一 (1773-TW)、長興 (1717-TW)、東聯 (1710-TW)、中纖 (-TW)、國化 (1713-TW) 也各有 2%~3% 不等漲幅。

法人指出，台股目前資金轉進低基期族群布局，至於先前買盤力捧的熱門類股則有人氣退潮趨勢，在企業營收基本面仍穩定的情況下，預期中秋連假後可望有季底作帳行情支撐，但要留意量能低迷，恐不利指數上攻。



