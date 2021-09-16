台股跌破17300點 量能創今年新低 三大法人賣超70.66億元

陸股今 (16) 日午盤湧現賣壓，拖累亞股表現，台股買盤也無力上攻，權王台積電填息後翻黑，鋼鐵、航運股壓盤，市場缺乏主流股帶動，指數一度下挫百點，回測月線，終場下跌 75 點，收在 17278 點，三大法人合計賣超 70.66 億元。

中秋長假前夕，買盤縮手觀望，加權指數量能不到 2400 億元，再創今年新低。觀察法人籌碼變動，外資今天反手賣超 49.46 億元，終止連 2 買；投信加碼買超 5.19 億元，為連 6 買；自營商續砍 26.36 億元，三大法人合計賣超 70.66 億元。

台積電今天除息交易，不到 10 分鐘就完成填息，最高來到 607 元，但買盤無力追價，終場小跌 0.6%，驚險守住 600 元大關。大立光、日月光投控、國巨、矽力 - KY 等電子股賣壓沉重，聯電、華碩等力守在盤上。

鋼鐵、航運類股持續回檔，中鋼下跌近 2%，中鋼構跌幅超過 7%，春雨、豐興、海光、志聯、盛餘等賣壓也相當沉重。貨櫃三雄方面，長榮力守在平盤附近，陽明、萬海下跌逾 2%，四維航、建新國際、新興、中航、台航約下挫 1-4%。

盤面上，以塑膠類股表現最為強勢，台塑、台聚二大集團扮演撐盤要角，其中，受到 EVA 需求回溫激勵，亞聚直奔漲停，攀上 10 年新高，台聚也有 9% 的漲幅，買氣暢旺；台塑、南亞同步放量上漲 1%；華夏、台達化、國喬、聯成、中石化等也都獲得買盤青睞。

裕隆與鴻海在歐洲合作打造 MIH 第一款電動車，日前運抵台灣意外曝光，引發市場矚目，裕隆持續獲得買盤追捧，今天上漲逾 2%，收 41.15 元，攀上 1 個多月新高。汽車類股表現有撐，聯嘉、英利 - KY、百達 - KY、堤維西等均在盤上表現。