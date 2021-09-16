投資總鋪師：這三種電子股 不等中秋就領先上漲

萬寶投顧王榮旭表示，美國晶片股表現強勢，費半指數再創新高，台股在中秋連假前量縮，走勢未能跟上美股，若連假期間國際上無重大利空，台股補量就可轉強。連假前部分資金轉進金融、原物料等防禦型股票避險，估計連假之後資金將回流攻擊型的電子股。

8 月中下旬電子由晶圓三雄台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW) 以及世界先進 (5347-TW) 領軍大漲之後，股價漲多拉回整理，最近傳出產業雜音，但是我仍然看好半導體產業鏈。晶圓代工是電子最上游，上月台積電全面調漲代工費且立即生效，若不是產品供不應求，客戶又如何能夠接受。才過一個月就砍單，應該是重複下單，在晶圓代工漲價之後取消訂單，反而更有利產業健康發展。

萬寶投顧王榮旭強調，明年全球晶圓設備支出超過千億美元，金額連續三年創下新高，這是對於未來訂單相當有把握的證據，否則怎麼會押注這麼多的資金擴產。但第三季電子旺季即將過去，部分產業確實開始由旺轉淡，股價調整難免。不過要留意中秋之前領先表態的股票，很可能就是中秋之後的多頭先鋒。

最近有一檔化工股永光 (1711-TW)，過去股價多在 20 元以下徘徊，9 月以來大漲 4 成到 28 元，並且爆出 36 萬張天量。連假前永光單日成交金額竟然高達 100 億元，是台股 9 月 16 日第二大成交額的股票，第一大是台積電的 135 億元。

為何一檔冷門股票突然變成熱門妖股？因為永光在半導體電子化學材料耕耘已久，最近傳出已經完成開發第三代半導體碳化矽用的研磨漿料。因為第三代半導體具有耐高壓、耐高溫及傳輸快速的特性，不管是物聯網、電動車、航太衛星都用得到，台積電、鴻海等集團都已先後投入。永光上半年 EPS 0.67 元，7 月 EPS 也只有 0.08 元，股價就能夠大漲至近 30 元，可見新產品新技術帶來的想像空間有多大。

萬寶投顧王榮旭指出，第三代半導體已有實際業績貢獻的是漢磊 (3037-TW)，上半年 EPS 雖然僅 0.07 元，但前年 EPS 虧損 2.13 元，去年也虧 1.64 元，今年轉虧為盈轉機性非常大；6 到 8 月的單月營收也連續創下新高，業績可說是大翻轉。股價最近漲破百元還是欲罷不能。

合晶 (6182-TW) 透過上海合晶廠切入第三代半導體碳化矽技術，是隱藏版的第三代半導體概念股，在 6~8 吋矽晶圓供不應求之下，上半年 EPS 0.74 元，年增五成。下半年產品漲價，再加上新產能開出，業績持續向上，股價最近沿著季線盤堅，籌碼具有優勢，因為融資餘額降到今年新低，外資與投信持股水則升到今年高點，籌碼散戶流入法人手中。籌碼只要有優勢，業績股未來的爆發力就很大。

另外，上週專欄看好 IP 股，世芯 (3661-TW)、創意 (3443-TW) 及智原 (3035-TW) 隨晶圓代工漲價，身價也水漲船高，股價沿 5 日線盤堅，3 日內就再創高點，也是中秋過後強勢多頭的指標。

高速傳輸 USB 4.0 商機明年大爆發，5G 及 WiFi 傳輸量大，高速傳輸需求大幅增加。高速傳輸晶片股祥碩 (5269-TW)、譜瑞 - KY(4966-TW)8 月營收月減無關基本面，股價充其量漲多拉回整理。而 8 月營收繼續創下新高的威鋒電子 (6756-TW) 與創惟 (6104-TW)，這波被誤殺，拉回反而是機會。

萬寶投顧王榮旭認為，切入 USB-PD 快充的通嘉 (3588-TW)、偉詮電 (2436-TW) 及松翰 (5471-TW) 也可以留意。通嘉與松翰 8 月營收皆續創新高估計通嘉今年 EPS 約 5 元、偉詮電約 4.5 元、松翰 8~9 元；松翰本益比相對偏低，後市值得追蹤。

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