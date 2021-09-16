 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

台股成交今年新低量，中秋前繼續關前震盪

韋國慶分析師(永誠國際投顧)
台股成交今年新低量，中秋前繼續關前震盪(資料來源:shutterstock)
台股成交今年新低量，中秋前繼續關前震盪(資料來源:shutterstock)
Tag
韋國慶永誠投顧IC設計化工航運

美股昨日上漲，但台股秋節前夕震盪走低，電子族群整體無力，鋼鐵、航運也持續低迷，僅塑膠類股稍有起色，加權指數一度下挫百點，回測月線，終場跌幅略收斂，收在 17278.7 點，下跌 75.3 點，成交值 2385.15 億元持續低迷。

台積電今日除息，但隨即翻紅完成填息，最高來到 607 元，但買盤無力追價，終場下挫 0.6%，守住 600 元大關。

本周台股依然無主流強勢股，除 IC 設計、化工、塑膠、航運、鋼鐵類股個股中偶有佳作外，整體依然持續低迷，加上中秋連假效應，整體成交金額已連續幾日在 2500 億附近徘徊，今天更是創下新低量 2385.15 億元。

觀察最近幾年中秋節前指數表現，能顯示中秋節前指數很難上漲，跟本周的盤勢相當符合。

展望第四季，蘋果新 IPHONE 發表代起整體供應鏈拉或動能，旺季效應有望展現，另外國際整體原物料行情走高，相關概念股可以特別注意。

大盤資金輪動快速，利基型中小型個股是現在盤面新焦點，如 #中華化積極拓展強化電子化學品市場布局，今年出貨量穩健增加，獲利也同步看俏。另外還有許多強勢股票我們都已經在群組開始預告。

每天股票和期貨的消息，都會搶先發布在我們的 Telegram，若您想要獲取更快的資訊，請一定要加入我們的群組。

專人電話：02-25428999

加入並多多分享我們的 LINE: https://lin.ee/9eoRxs1

加入和分享我們的 Telegram:https://t.me/rich57999

仲秋掏金專案表單聯結: https://reurl.cc/yenWlD

本公司所推薦分析之個別有價證券
無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利
投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險

 

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
中華化1727台積電2330
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞