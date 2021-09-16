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伺服器產業落底翻

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理財周刊伺服器產業高適

文．高適

隨著歐美疫苗施打率提高，各國解封恢復正常生活，WFH(遠距辦公 Work From Home) 需求商機自高檔反轉，電視、筆電及智慧型手機等硬體銷售出現疲態，相關供應鏈訂單調整消息紛紛傳出，打亂近日電子股漲升行情的步伐。

 

加速消化手上積欠訂單

不過，在整體電子產業嚴重缺料的背景條件下，消費性電子廠訂單需求減弱，釋出的電子元件料源，剛好讓正為缺料所苦的非消費性電子廠接收，加速消化先前積欠的訂單，不僅將增加自身的營運動能，也將恢復相關零組件的拉貨需求，提供電子產業另一個新的成長動能。

今年伺服器供應鏈飽受缺料之苦，出貨趕不及手中累積訂單。伺服器晶片在晶圓廠生產順位本就優先智慧手機及筆電，加上砍單效應，伺服器產業缺料問題有望紓解，廣達 (2382)、緯穎(6669) 等多家 ODM 及零組件廠對二○二二年伺服器出貨成長抱持樂觀態度，將讓手中積壓訂單足以消化，因應後續需求，營運成長動能將會優於今年。甚至各廠都有擴產規劃，像是廣達在林口新廠生產線仍有擴充空間，緯穎將赴馬來西亞設廠，英業達 (2356) 也規劃將在墨西哥擴大生產線。

伺服器供應鏈普遍認為，相較於 NB 需求變化，伺服器受到疫情過後影響較小，成為各廠積極搶進的領域。主因越來越多企業在疫情後走向數位轉型，擁抱雲端服務比重與範圍更多。其次為消費者在疫情後，不論混合工作、學習的生活型態或數位消費，對雲端倚賴也會更多。

 

資本支出增加支撐訂單需求擴大

由於雲端升級及企業需求均自今年第二季開始升溫，因應市場需求有增無減，市場預估亞馬遜、微軟等超大規模資料中心今年及二○二二年整體支出已分別上修 6％及 4％，尤其對微軟、臉書、谷歌及蘋果的二○二二年支出展望更為正面，預估支出將年增 10~20％。

資料中心強勁的積壓訂單隱含伺服器市場未來數季需求穩健，元大投顧預估今年第三季及第四季伺服器出貨將分別季增 8％及 1％，全年出貨成長 5％。二○二二年受惠混合上班情況持續，雲端及邊緣運算同步增溫，CPU 廠商推新產品且明顯升級改款，整體出貨年增幅約略高於今年接近 5.1％。

考量蘋果、臉書及阿里巴巴等超大規模資料中心服務商二○二二年資本支出年增幅較大，預期來自上述廠商營收占比較高的供應鏈，例如組裝代工廠英業達、廣達及緯穎，二○二二年營運動能會有較強的表現，市場將會給予股價更高的評價，有利未來的漲升走勢。

伺服器產業除了資料中心服務商資本支出增加外，晶片廠市佔率此消彼長的變化也是另一個趨勢。

 

市占率爭奪戰正在上演

在 X86 架構中，AMD 持續搶奪英特爾的市場份額，伺服器晶片 EPYC 第三代 Milan 下半年取得較多 ABF 載板產能，有利市佔率逐漸攀升，二○二二年中再推出第四代 GENOA。今年底將投入五奈米製程，可進一步優化成本、功耗及效能，TrendForce 預估二○二二年年 AMD 市佔率將可拉高至 15％，對照今年第二季的 9.5％及去年第一季的 5.1％，市占率明顯是以跳增的速度增長。

 

※精彩全文，詳見《理財周刊》1099 期，2021.09.17 出刊。

 

 

來源：《理財周刊》1099 期

更多精彩內容請至 《理財周刊

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