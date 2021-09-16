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張志誠觀點：綠電、太陽能、碳中和 原來跟這些公司有關？

張志誠分析師(摩爾投顧)
張志誠觀點：綠電、太陽能、碳中和 原來跟這些公司有關？(圖:shutterstock)
張志誠觀點：綠電、太陽能、碳中和 原來跟這些公司有關？(圖:shutterstock)
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張志誠摩爾投顧台股

昨日美股三大指數皆呈現盤中下殺跌破開盤價，但又走升終場收紅 K 留下影線，那斯達克指數盤中一度又破底，但最後留下影線的紅 K 且站上 5 日均線和月線，道瓊盤中也一度走低，但又拉上來收紅站上 5 日線，費城半導體指數目前是三大指數裡最強勢的，盤中走勢破底向下測試 5 日和 10 日線支撐後又反彈收帶下影線紅 K。費半指數跟台股相關性是最高的，費半偏強勢的格局下，對台股也起了一定撐盤作用。

全球受到新冠肺炎疫情衝擊的影響，從原物料、成品、半成品的供應鏈都受到影響，運費飆漲，船舶週轉率降低，造成供給面帶動的通膨，從去年 2 月疫情開始後，幾乎各種原物料價格節節攀升，西德州原油從 8/22 的 62.33 到 9/15 的 72.69 反彈超過 16%，美國墨西哥彎” 艾達” 颶風近三週前登陸後造成美國原油供應損失了近 2700 萬桶，在 11 月大西洋颶風季結束前都可能會有新的颶風影響原油供給。

塑膠類股指數 (TSE13) 連 5 漲，今日漲幅超過 1.5% 成為盤面最強勢的族群，中國大陸對於碳中和已設定目標時程，大力推動太陽能綠電政策以減少對環境破壞，台灣其實也在走一樣政策，很多農地也租給能源公司搭配太陽能，還有中租 (5871) 的全民電廠也是一新趨勢帶動太陽能需求，需求成長和颶風影響原油供應刺激 EVA(乙烯醋酸乙烯酯共聚物）報價上漲。

亞聚 (1308-TW)：EPS 連 4 季成長，8 月營收年增 93%，昨日出大量創新高後遇拉回留長上影線，今日出量開高走高突破 10 年新高，盤中挑戰攻上漲停板。原油跟股市基本呈正相關，還是必須注意美國聯準會下一步的動向，還有亞聚目前均線呈上揚多頭格局，指標在高檔過熱區，可以等股價回檔到均線支撐搭配指標修正降溫時來思考佈局買點。

台聚 (1304-TW)：EPS 連 2 季成長，8 月營收年增 51.6%，昨日出大量創新高後遇拉回留長上影線，今日繼續量增開高走高突破 2 個月新高，盤中挑戰攻上漲停板。目前均線呈上揚多頭格局，指標在高檔過熱區，可以等股價回檔到均線支撐搭配指標修正降溫時來思考佈局買點。

南亞 (1303-TW)：EPS 連 6 季成長，8 月營收年增 68.4%，8/31 出量紅 K 突破了區間壓力高點，今日出量繼續創新高，均線皆呈上揚架構，唯指標進到高檔超賣區，可以待股價適度回檔修正出現低點時來注意。

台塑 (1301-TW)：EPS 連 4 季成長，8 月營收年增 58.3%，今日股價開高緩慢上攻，即將挑戰前波的壓力高點，指標也將進入高檔過熱區，等指標修正有出現回檔低點時可注意。

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