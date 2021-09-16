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盟立在手訂單突破百億元 訂單看至明年底

鉅亨網記者魏志豪 台北
盟立在手訂單突破百億元 訂單看至明年底。(圖:AFP)
盟立在手訂單突破百億元 訂單看至明年底。(圖:AFP)
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盟立半導體面板智能自動化設備

盟立 (2464-TW) 今 (16) 日召開法說會，展望後市，盟立指出，隨著新物流、面板需求攀升，兩大領域自動化系統接單熱絡，加上半導體封測廠持續導入自動化設備，訂單已看至明年底，在手訂單突破百億元。

盟立今年上半年隨著疫情獲得控制，營收達 46.13 億元，年增 11.16%，預期下半年若是疫情相對穩定，依目前在手訂單推估，下半年將較上半年及去年同期成長。

獲利方面，盟立近來除了調整產品組合優化，也積極投入資源提升自動化系統設計的可靠性，藉由情境模擬結果，進行設計及規劃，讓整體成本獲得有效控制，預期未來毛利率將維持穩定水準。

盟立截至 8 月底在手訂單已突破百億元，較去年同期顯著成長，細分各產品線，智能自動化系統接單最熱絡，接單比重 47%，面板自動化系統約 37%、半導體設備系統 5%、資訊系統 7%、工業控制器 4%。

盟立看好，智能自動化系統第二季營收比重已攀升至 20%，相較過去四季逐步成長，尤其受惠疫情帶動，電商、物流、超商零售業自動化系統訂單暢旺，預期將成為未來兩、三年營收成長主力。

半導體系統設備方面，盟立主要鎖定後端封裝、測試以及載板產業的自動化系統，過去一年已切入相關領域，並獲得客戶認證、驗收，同時也承接後續系統訂單，且半導體業做為未來 5-10 年發展重點，也已跨入前段製程，深化上下游客戶合作。

面板自動化系統方面，目前仍為盟立營收主力，比重約 31%，由於市場對面板需求持續上升，面板廠自去年第四季開始進行產線擴增、設備更新，第二季也已獲得部分客戶訂單，預期將在下半年、明年陸續貢獻營收。

另外，盟立對於資訊系統主要將資源投入高附加價值的智能工廠業務，逐步減少代理性業務；工業控制器營收則相對穩定，預期下半年隨著中國塑膠射出機的控制器需求上升，將挹注下半年營收成長動能。

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