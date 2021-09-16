〈Gogoro掛牌〉與Poema合併明年Q1美股上市 籌資逾150億元

電動機車大廠 Gogoro 今 (16) 日宣布，與 Poema Global Holdings Corp. 達成最終併購協議，雙方將以 Gogoro 的企業價值 23.5 億美元 (約新台幣 650.5 億元) 合併，交易完成後，合併公司 Gogoro Inc. 將以新的股票代碼 GGR 在美國那斯達克 (Nasdaq) 上市。

通過本次併購，Gogoro 預計籌募超過 5.5 億美元 (約新台幣 152.2 億元) 的資金，目標明年第一季完成此項併購暨私募增資上市交易。

Gogoro 創辦人、董事長兼執行長陸學森表示，Gogoro 預計藉此籌募超過 5.5 億美元 (約新台幣 152.2 億元) 的資金，包括超額認購的私募增資 (PIPE,Private Investmentin Public Equity)2.5 億美元 (約新台幣 69.2 億元) 和 Peoma Global 持有的信託資金 3.45 億美元 (約新台幣 95.5 億元)。

被問及為何選擇到美國掛牌，陸學森回應，Gogoro 是一家立足台灣但放眼全球的企業，軟硬體和設計部門均設置在台灣，將技術留在台灣，但到美國那斯達克可籌措更多的資金，很高興能夠躍上國際資本市場的舞台，也很驕傲 Gogoro 在美國非常嚴格的審核下能夠掛牌。

Gogoro 本次私募增資投資人包括策略夥伴鴻海科技集團、印尼最大的科技集團 GoToGroup、車輛製造夥伴、新加入以及現有的投資人如美國 Generation Investment Management、台灣的國發基金、新加坡淡馬錫 (Temasek) 與創始投資人潤泰集團的尹衍樑。

陸學森說，募資取得款項將用於國際市場的商務拓展，持續深耕 Gogoro 領先的電池交換生態系統，研發智慧和永續的都會交通解決方案。