〈台幣〉外資偏匯出 終止連2升收27.727元

中秋連假將至，新台幣兌美元今 (16) 日早盤一度升抵 27.655 元，外資午盤後偏向匯出，加上央行進場調節，使得匯價最低貶至 27.727 元，終場微貶 0.7 分，收在 27.715 元，終止連 2 升，台北與元太外匯市場成交值較昨天放大，合計 12.48 億美元。

匯銀人士指出，外資今天偏匯出，但出口商搶在放假前夕進場調節美元部位，推升台幣走揚，一度升值 5.3 分，觸及 27.655 元，早盤在亞幣中偏強，隨後在兩股力道僵持下，匯價在 27.7 元關卡附近拉鋸。

不過，央行下午似乎提前進場調節，使得匯價最低來到 27.727 元，貶值 1.2 分，終場收在 27.715 元，貶 0.7 分，台北外匯市場成交金額 8.15 億美元，元太外匯市場成交值 4.33 億美元。

儘管台幣終止連 2 升，但美國聯準會 (Fed) 利率決策會議下周登場，金融市場續呈觀望，靜待是否釋出縮減購債的計畫與時程表，近期匯價可能維持狹幅整理走勢。

觀察主要貨幣兌美元表現，根據央行統計，美元指數上漲 0.13%，日圓微升 0.08%，菲律賓幣貶值 0.34%，歐元貶值 0.3%，人民幣、韓元分別貶值 0.14%、0.11%，新台幣與新加坡幣均微幅貶值。