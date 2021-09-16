 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

無薪假復燃近3.8萬人實施 住宿餐飲、旅行社最慘

鉅亨網新聞中心
無薪假復燃近3.8萬人實施 住宿餐飲、旅行社最慘。(圖：AFP)
無薪假復燃近3.8萬人實施 住宿餐飲、旅行社最慘。(圖：AFP)
Tag
勞動部無薪假減班休息旅行社住宿餐飲

勞動部今 (16) 日公布最新減班休息 (無薪假) 統計，本期實施事業單位 3638 家，共計 37929 人，較前一周增加  181 家、2166 人，主要來自本土疫情的重災區住宿餐飲業，以旅行社為主的支援服務業也逼近萬人大關。

根據勞動部統計，住宿及餐飲業實施無薪假 674 家、14117 人，仍為各產業之冠，並較前一周增加 959 人；以旅行社為主的支援服務業，無薪假衝上 9052 人，逼近萬人大關，單周激增 553 人。

國內本土疫情已獲控制，但北部仍有零星群聚事件，新北市政府甚至強化二級警戒，暫停開放餐飲內用，因此，由於餐飲、住宿營運動能尚未完全恢復，部分業者仍保留人力彈性。

國旅市場未見復甦態勢，旅行業營運愈加困難，雖然交通部規劃加發 1 個月紓困金，但挹注營運不大，業者寄望振興五倍券 10 月上路，讓景氣從谷底翻揚。

此外，批發及零售業無薪假也較前一周上升，來到 4351 人；運輸及倉儲業小幅增加，來到 3614 人。

製造業受本土疫情衝擊較小，無薪假共計 1913 人，較上周增加 214 人，其中以民生工業 720 人最多，化學工業也占了 546 人，四大工業均小幅上升。
 

勞雇雙方協商減少工時實施人數。(圖：勞動部官網)
勞雇雙方協商減少工時實施人數，截至 2021 年 9 月中。(圖：勞動部官網)

 

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞