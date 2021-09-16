無薪假復燃近3.8萬人實施 住宿餐飲、旅行社最慘

勞動部今 (16) 日公布最新減班休息 (無薪假) 統計，本期實施事業單位 3638 家，共計 37929 人，較前一周增加 181 家、2166 人，主要來自本土疫情的重災區住宿餐飲業，以旅行社為主的支援服務業也逼近萬人大關。

根據勞動部統計，住宿及餐飲業實施無薪假 674 家、14117 人，仍為各產業之冠，並較前一周增加 959 人；以旅行社為主的支援服務業，無薪假衝上 9052 人，逼近萬人大關，單周激增 553 人。

國內本土疫情已獲控制，但北部仍有零星群聚事件，新北市政府甚至強化二級警戒，暫停開放餐飲內用，因此，由於餐飲、住宿營運動能尚未完全恢復，部分業者仍保留人力彈性。

國旅市場未見復甦態勢，旅行業營運愈加困難，雖然交通部規劃加發 1 個月紓困金，但挹注營運不大，業者寄望振興五倍券 10 月上路，讓景氣從谷底翻揚。

此外，批發及零售業無薪假也較前一周上升，來到 4351 人；運輸及倉儲業小幅增加，來到 3614 人。

製造業受本土疫情衝擊較小，無薪假共計 1913 人，較上周增加 214 人，其中以民生工業 720 人最多，化學工業也占了 546 人，四大工業均小幅上升。

