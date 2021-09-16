〈Gogoro掛牌〉陸學森：最好的時機 將加速在全球擴張多元業務

國內電動機車大廠 Gogoro 今 (16) 日宣布，與公開交易的特殊目的收購公司 (SPAC)Poema Global Holdings Corp.(PPGH-US) 達成最終併購協議，正式合併完成後 Gogoro 為存續公司，並將藉此於美國掛牌籌資，Gogoro 創辦人、董事長兼執行長陸學森表示，Gogoro 正處在絕佳的位置協助改變城市移動，選在這個時刻赴美掛牌是最好的時機，將加速在全球擴張多元業務。

陸學森指出， 合併後的公司將專注於加速 Gogoro 於全球擴張多元業務，包括電池交換訂閱服務、智慧電池和電池交換站、電池交換網路管理系統、電動車輛和電動車輛系統關鍵零組件的銷售等。

陸學森提到，Gogoro 正改變人們使用和分享便攜式能源的方式，從而引導世界上人口最稠密城市的交通成功轉型，自 2015 年推出以來，使用 Gogoro 電池交換服務的車輛已累積 2.1 億顆電池交換、總行駛里程超過 39.1 億公里，並節省近 3.2 億公斤的二氧化碳。

Gogoro 日前已宣布與雅迪和大長江共同拓展中國市場，並與 Hero Moto Corp 攜手進軍印度市場，陸學森表示，憑藉 Gogoro 的願景、創新技術、不斷擴大的全球足跡和經驗豐富的管理團隊，正處於一個絕佳的位置協助改變城市移動格局，自超過 5 億輛的兩輪車輛全球市場中尋找商機。

Poema Global 執行長 HomerSun 表示，相信 Gogoro 發展的技術差異，結合國際頂尖夥伴的融洽合作，會在全球這兩個最大的兩輪車市場，推動不可小覷的成長力道。

Gogoro 成立於 2011 年，其車輛和電池交換生態系統自 2015 年開始銷售至今，累計營收已逾 10 億美元 (約新台幣 300 億元)，並取得超過 41 萬個電池交換合約用戶，成為全球最大且開放的電能補充生態系，合作夥伴包括 HeroMotoCorp、雅迪、大長江、宏佳騰、山葉、摩特動力、台鈴與中華汽車等。

而 Gogoro 主要股東有潤泰集團創始人兼董事長尹衍樑，總部位於新加坡的全球投資公司淡馬錫 (Temasek)、美國永續投資公司 Generation Investment Management、台灣大型資產管理公司復華證券投資信託、日本跨國集團住友商事株式會社、法國能源公司 ENGIE 和台灣國發基金。

Gogoro 說明，此次完成合併後，現有股東們將維持持股並保有公司多數的股權，而本次私募增資投資人包括策略夥伴鴻海 (2317-TW) 與 GoTo Group。