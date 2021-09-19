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台股震盪期不只定期定額「123投資術」可高檔鎖利

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
台股基金震盪期不只定期定額 可以「123投資術」高檔鎖利。（鉅亨網資料照）
台股基金震盪期不只定期定額 可以「123投資術」高檔鎖利。（鉅亨網資料照）
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台股台股基金定期定額群益投信

台股近期震盪加劇，讓許多投資人操作難度升高，市場法人表示，金融市場漲跌有時，台股基金波動較個股低，建議在風險機會並存下，投資人以台股基金介入為宜，不過基金定期定額長期投資，固然不用擔心回檔，但若能使用「微定期、微定額」的「123 投資術」，更能掌握低檔入市、高檔鎖利的投資契機。

群益投信表示，所謂的微定期、微定額投資方式，是更優化的定期定額，在每月定期定額之外，多設定彈性的加碼或停利機制。

群益投信舉例，在股市拉回時，順著股市波動，沿路微定額加碼，一旦股市上漲來到預設獲利，就先落袋出場，是更加靈活聰明的升級版定期定額策略，搭配「長期穩定投入、漲多停利、下跌不停扣、逢低再加碼」的定期定額四大金律，讓定期定額投資更加符合人性，同時也更加具有投資效率。

群益投信投資長李宏正指出，群益投信基金微定額加碼掌握了「123」紀律投資法則，「1」是指一成，也就是指數跌幅大於自己的平均成本 10% 時，就啟動加碼。「2」是微定額至少 2 次，股市拉回整理，投資人都知道要加碼，但要加碼多少就是重要學問，建議投資若行有餘力，不妨設定扣款 2 次，增加低點撿便宜的機會。「3」是獲利三成，就進行部分調節或獲利出場，如此一來低價有加碼、高價有調節，可極大化定時定額的投資效益。

群益馬拉松基金經理人王耀龍表示，台股前波一度高點拉回一千多點，最低摔到 16248 點，所幸聯準會意外釋出偏鴿派的訊息，加上台積電傳出將要調漲代工價格的利多帶動之下，台股又再現反彈至 17633.67 點，但近期走勢又十分震盪，選股難度上升。

展望後市，王耀龍表示，台灣將要推出 5 倍劵來刺激經濟，而中國即將進入「金九銀十」的傳統旺季，對於內需消費以及紙箱等需求亦可以期待。在美國基建、中國碳中和以及歐美重啟經濟帶動之下，傳產類股的實質利多將有機會讓股價延續上半年的強勢表現。第三代半導體在電動車的需求暢旺之下，亦將有機會表現，長期趨勢仍看好，因此建議可以台股基金介入布局。

 

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