15檔台股基金強悍 今年來績效逾4成

主動型基金贏過大盤逾 2 倍，新光創新科技今年漲 58.60% 最多，IC 上游、車用電子、碳中和族群後勁強，專家：台股選股不選市，主動型台股基金可納入配置。

中港股市走弱，加上中秋長假效應，台股出現資金觀望，法人認為，近期電子產業長短料調整，股價震盪難免，雖然市場擔心中秋變盤，但觀察 IC 上游訂單，今明兩年訂單供不應求持續，科技業展望仍維持樂觀，大盤目前僅大箱型整理，展望明年，台股後市仍可期，現階段策略仍著重選股，建議投資人選擇台股共同基金，現階段開始分批進場。

根據 Cmoney 統計，截至 9/15，國內台股基金整體績效佳，今年來持續領先加權股價指數，其中，今年來績效排名前 15 強的台股基金，平均報酬率達 40% 以上，繳出贏過大盤 2 倍以上的成績單，前 10 名基金中，新光投信包辦 4 檔最多，今年來績效第一名的新光創新科技基金，年初迄今漲幅已達 58.60%；至於統一及安聯投信則各進榜 2 檔，統一奔騰基金今年來漲幅達 58.01%，表現第二。

IC 與車用電子、中長線誘人

新光投信國內投資部主管暨新光創新、大三通基金經理人吳文同表示，目前科技產業雖遇長短料調整，電子股出現雜音，但在國內景氣回升下，資金輪動快速，電子股挾強勁獲利基本面及產業趨勢前景，預估長線趨勢仍大有可為，他看好 IC 上游、車用相關族群後市表現，電子股越上游越值得投資；至於傳產股前景，預估碳中和趨勢帶動下，受惠傳產族群可關注。

吳文同表示，現階段台股正值大箱型整理期，目前台股指數位置雖高，但本益比不高，評價面具優勢，加上新台幣維持強勢，外資回流帶動下、市場資金仍相當充沛，隨台灣總體經濟邁向復甦，預估 2022 年企業獲利上調方向不變，搭配進入第四季後，年底旺季效應，搭配資金動能，年底到隔年初，往往台股上漲機率高，台股後續仍期。

國際變數釐清後、台股先蹲後跳

現階段國際市場變數多，包括疫情及 QE 退場等，影響投資人信心，吳文同認為，市場對 QE 逐步退場，升息預期提早已定調，若 9/23 美國 FOMC 會議將縮減 QE 政策定調後，台股有望回歸基本面，觀察明年各產業前景，投資主題仍聚焦 5G、物聯網、人工智慧與電動車等新應用上，對照台廠供應鏈，包括：新技術 (IC 相關)、新趨勢(車用電子)、新政策(碳中和) 等 3 大領域，是 2022 年投資台股的新機會。

吳文同建議，目前大盤震盪盤整，若投資人無暇擇優選股，建議透過主動選股操作的績優台股基金進場，較能輕鬆掌握台股中長線續漲空間；定期定額投資人更宜持續扣款，掌握市場低檔布局良機。

台股基金績效表現



