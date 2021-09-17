【富蘭克林】富蘭克林：亞洲小型股 掌握內需消費與科技創新商機

新興市場因變種病毒與相對落後的疫苗接種進度，短期阻礙了經濟回歸正常化的進程。然而隨著疫苗生產商亦提升產能，預期多數新興市場經濟體皆能維持在經濟正常化的道路上。富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人伽坦．賽加爾表示，儘管新冠疫情對於財政狀況產生重大影響，但在政府、企業與家計面，新興市場的槓桿程度仍低於成熟市場，特別是在疫情影響的全球市場動盪中，更加突顯新興市場企業於全球競爭優勢，尤其亞洲企業正在擴展其價值鏈，例如嚴重的晶片短缺問題加深全球對於台灣與南韓半導體產業的依賴，其以強大的製造能力主導全球半導體產業，南韓的電池製造商成為全球電動車電池的主要供應商，在有利的政策與先進技術支持下，推動電動車滲透率不斷提升。

以 MSCI 新興市場指數的類股組成觀察，以科技通訊、健康醫療、消費為主的新經濟產業類股，過去十年由約 35% 的權重大幅攀升至逾 55%，受惠新經濟產業的獲利動能較佳所挹注，新興市場企業不論就股東權益報酬率或自由現金流量等指標評估，皆明顯優於成熟市場企業，但評價水準卻更具優勢，新興市場目前已蛻變為更高品質的資產類別。

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人伽坦．賽加爾表示，亞洲市場小型股是很適合作為長期投資的核心標的，主因小型股多屬於具有內生成長動能的產業，營收來源多倚賴本地需求且通常屬於利基型市場，較不容易受到總體經濟景氣循環週期或國際情勢影響，因此能發揮多元分散效果，全球低利率環境也將降低資金成本壓力，更有助小型企業營運前景。「富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金」在內需成長動能最為強勁的亞洲新興市場，尋找最為汲取當地資源挹注的亞洲小型企業，透過側重於中國、台灣、印度、南韓等幾個政府皆在積極進行改革的亞洲國家的中小型企業，藉由民生消費、基礎物料、美容保健、資訊科技與金融深化五大趨勢主題投資，掌握新興亞洲經濟體最活躍領域的投資機會。

本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。投資中國比重指掛牌於大陸及香港地區中國企業之投資比重，依規定投資大陸地區證券市場之有價證券不得超過本基金淨資產價值之 20%，另投資香港地區紅籌股及 H 股並無限制。本基金並非完全投資於大陸地區之有價證券，投資人仍須留意中國市場特定政治、經濟與市場之投資風險。

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