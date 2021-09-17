2021最後一檔潮電車單 年底壓軸大戲

▲年底引起電動車市場的這把火，主角應該是最近消息不斷的 Lexus UX300e。



一手車訊創立以來一向堅持超前部署、見微知著，當然電動車大熱潮也不會放過。最近大家才在吵，到底台灣電動車公充規格是要 CCS1 還是 CCS2，而 Tesla 可是先開一槍，宣布 2022 年式起新車一律標配 CCS2，不過政府單位可還沒最後確認，特粉們還找來網紅來演了好幾場大戲，想帶一下風向自是不言可喻。本刊讀者一向是專業導向，管他 CCS1 還是 CCS2，都先別跟隨風向起舞，因為今年剩下最後一季，還有很多你意想不到的厲害角色準備上場！





龍頭不吃素

儘管疫情變化要比極端氣候還難預測，但從 5 月到 8 月，別忘了和泰汽車先在林口三井開了 Toyota 品牌形象館，又在堪稱豪車假日聚集地的信義區也來座 Lexus Electrified 旗艦館，就知道動作不一般，然後就出現了好幾張 Lexus UX300e 的間諜照，就像是突然出現的幽浮一樣。



或許你會說：「不是只在中國賣？」反正中國賣完歐洲也開始賣，接下來日本也在賣，Lexus 在 7 月都已經完勝賓士一次了，和泰汽車怎麼可能坐以待斃？



沒錯，多次蟬聯小型 LSUV 銷售冠軍的 Lexus UX 真的要推純電了，因為 XC40 都已經宣布年底之前要交車，而且上市售價都出籠了（219 萬起），去年 2020 台北車展宣布預售也夠久了，其實大家都搶著在 Tesla Model Y 來台前積極卡位，相信不久之後 Lexus UX300e 就會現身，現在就等和泰與原廠磋商最佳時機與最好的價錢，還有還有最重要的是 Lexus 通路充電設備迄今也尚未公布，但相信只要確認上市時間，所有的問題都會得到答案。





賓士不等死

對了，大家不會好奇嗎？為什麼 2020 台北車展大張旗鼓發表的賓士電動車—Mercedes-Benz EQC 今年 1～7 月份只掛牌了 40 輛？一口氣輸給包括神車 Tesla Model 3（2979 輛）、Porsche Taycan（443 輛）、Audi e-tron Sportback（89 輛）、Audi e-tron（42 輛）…… 這樣子看下去，高級車賓士好棒棒會不會就這樣輸在電動車上吧？



別擔心，很早就佈局的台灣賓士，接下來第二棒就要由 EQS 上場，賣什麼？賣最高級、最大台、最豪華…… 還有電動車最重要的「最長續航里程」—超過 700km 沒問題喔！還有整座儀錶總成都是螢幕也是創舉。但在歐洲宣稱的直流「充電 15 分鐘（200kW）、跑三百公里」能否在地實現，這就要等台灣賓士正式對外發言才能得知，據聞第三棒是 EQA 還是 EQV 目前內部還未定論，但勸君莫著急，準備爆米花，找個舒服的沙發坐下，我們肯定會為大家追蹤後續好戲。





賓士 EQS 主打高級、豪華、科技、還有長續航里程！





請問台灣賓士引進 EQV 的話，你覺得有戲可唱嗎？





集團打群架

光靠 e-tron、e-tron Sportback 就奪下目前為止台灣電動車第三大品牌的 Audi，除了跑武嶺這樣的創舉外，接下來真的有大戲上場—沒錯，就是 e-tron GT！而且更已經在車安資訊網站上現身，搭配台灣奧迪年底前要完成達 16 座極速充電站的計畫，很快就會讓 50 位幸運兒都可以當上鋼鐵人。





首批只有 50 席的幸運兒，最快年底前就可以在台灣街頭扮鋼鐵人！



另外，同集團成員台灣保時捷，光靠一款 Taycan 就已經讓對手一個比一個緊張，3 月全球發表 Taycan Cross Turismo 電動跨界旅行車之後，國內隨即宣布 400 萬元起的報價，忍一忍，年底前真的可以交車了。





Taycan Cross Turismo 其實是狠角色，不只 Tesla 怕它，雙 B 也怕！



不是只有福斯集團喜歡打群架，韓國人也不遑多讓，剛剛宣布早鳥優惠價 120 萬元有找的 Kona EV 上市後，南陽實業下一檔就是堪稱純電復刻小馬的 Ioniq5（編按：Hyundai 品牌充電設備建置營運確定追隨 Porsche 腳步，由 Yes！Energy 裕電能源正式接手）；而台灣森那美也不落人後，將發表 Kia EV6，且坊間還傳出消息，很久沒有新車上市的 Genesis 高級品牌真的要重新登台了，主角可能就是剛剛發表的 GV60，但要趕在今年導入或有難度。





Kona EV 之後，南陽實業電動車下一棒就是 Ioniq5！看不出有多大台嗎？據說尺碼跟 Tucson 差不多，但車內空間堪比 Santa Fe！





台灣森那美確定 Kia EV6 當品牌電動車第一棒，其實以電動車來說真的挺帥！

在此同時，市場還有好像還有其他幾款平行輸入的電動車，像是 Honda_e、Fiat 500e…… 或許大家想問為什麼總代理不進？因為基礎設施連個影子都還沒有啊！





Genesis 這個韓國高級品牌，聽說要在台灣捲土重來，據傳剛發表不久的 GV60 可望成為先發部隊！





Honda_e 是不是好可愛？為什麼台灣本田不進？大家應該都很好奇！

來源：《車訊網》

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