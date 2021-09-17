 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

路易莎咖啡興櫃首日飆漲7成 衝破200元拿下觀光股后

鉅亨網記者王莞甯 台北
路易莎咖啡董事長兼創辦人黃銘賢。(圖：路易莎咖啡提供)
路易莎咖啡董事長兼創辦人黃銘賢。(圖：路易莎咖啡提供)
Tag
新股掛牌路易莎餐飲

本土連鎖咖啡龍頭路易莎咖啡 (2758-TE) 今 (17) 日以 118 元登錄興櫃，開盤即出現強勁的 IPO 蜜月行情，以 132 元開出後，最高衝上 209 元，漲幅超過 70%，盤中站穩 200 元大關，超越豆府 (2752-TW) 成為觀光股后，僅次瓦城 (2729-TW) 的 235 元。

路易莎董事長兼創辦人黃銘賢認為，國人每年喝掉約 200 杯咖啡，相較美國和日本約 500 杯、北歐國家約 1000 杯，顯然國內咖啡市場未來仍有倍數成長的空間，將持續朝在地和校園展店，接下來也將拓展海外版圖。

同時，路易莎積極開發企業長期訂購咖啡豆市場，並攜手異業發展不同經營型態店點，如「新光小舖」、遠傳「數位門市」和蔦屋書店店中店等，看好成為另一成長引擎。

除了在國內深入社區展店，路易莎也有意拓展海外市場，除了目前於泰國設有 4 家門市，已在新加坡、馬來西亞和日本等國家完成註冊，並與印尼當地知名企業簽約合作。

截至目前，路易莎總門市數已達 524 家 (含籌備中)，其中，直營門市 145 家、加盟門市 379 家，並設有烘豆廠 1 座、烘焙工廠 2 座、餐食工廠 2 座、麵包廠 1 座和 1 個物流中心，足以支應新店點開出。

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
豆府2752瓦城2729路易莎咖啡TE-2758
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞