〈房產〉全台房市928檔期推案量攀高 雙北、桃園均破千億元

被視為下半年風向的房市 928 檔期，憑藉雙北、桃園突破 1000 億元推案量逆襲，帶動全台推案量逾 5700 億元，不但較去年同期激增 435 億元，更創近 5 年來同期最高；隨著業者信心回穩，不僅第四季後勢看旺，全年推案量有望站穩兆元大關。

數字科技 (5287-TW) 旗下 591 新建案統計今年六都、新竹縣市 928 檔期推案量約 5721 億，創 5 年同期新高，一掃疫情陰霾；591 新建案指出，受疫情影響，許多建商推案一延再延，幸好疫情逐漸可控，隨著防疫措施逐漸鬆綁，如疫情相對嚴峻的北台灣，業者更趁勢大舉推案，帶動案量飆高；中南部除台南因去年同期推案基期高，近期又適逢豪雨、營建成本上漲，整體呈現量縮；台中、高雄熱度不減，案量與往年差距不大。



今年房市 928 檔期推案爆量的台北市，與去年相比推案成長幅度高達 105.7%，最主要仍與熱錢湧進，蛋黃區中、大坪數產品看俏有關，加上自三級警戒解除後，房市交易甦醒，元利、國泰、潤泰等知名建商紛紛布局 928 檔期。

928 檔期台北市有近 50 個新案推出，總銷規模 30 億以上的個案更高達 16 個，當中又屬大同區一手包辦 7 指標案最搶眼，包括「亞昕華威」、「雲極」等都更造鎮案均是全新推出，替當地後續買氣挹注動能。

至於推案「一哥」新北市，受遞延性剛性買盤加持，各地推案氣勢如虹，量能突破 1700 億大關，諸如板橋區周邊、新店央北、淡海新市鎮、土城暫緩等推案熱區，平均都有逾百億案量。

新北市仍以中小坪數產品為銷售主力，如由新美齊、威京集團合資，由大陸工程營造的指標案「新美齊画世代」，該案總銷預估 140 億元，社區規劃 621 戶，房型從 2-4 房都有，適合換屋、首購等族群，加上基地鄰近捷運府中站，機能優異，又有品牌加持，甫公開即受各方關注。

桃園市則在重劃區新案助攻下，928 房市檔期推案量 1070.8 億元、成長 11.5%，成長幅度排行各縣市第二，尤其青埔特區一口氣海灌近 500 億量能，幾乎占全桃園市總案量一半，其中，威均建設就大手筆押寶，一口氣推出「青塘園」、「帝璽」等百億指標案；隨著人口紅利吸引，當地買氣也益發白熱化，價格一路挺進至 4 字頭。

反觀新竹縣市，受上半年市場過熱，加上爭議頻傳成政府打炒房重點地區，建商態度保守，導致 928 檔期量縮。