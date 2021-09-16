〈房產〉疫情影響捷運人流大減 西門町等熱門商圈店面受創

受疫情影響搭乘捷運人次明顯下滑，熱門觀光商圈受影響程度大，統計士林夜市、西門町、永康商圈的捷運站點，今年 6 月捷運搭乘人數較去年同期減少 80-88%，區域內店家生意受嚴重衝擊，在國際觀光客回籠之前，許多商圈都需要振興內需消費，讓市場由谷底復甦。

根據台北市捷運站流量統計，台北市士林夜市商圈的劍潭站，今年 6 月出站人次剩 12.8 萬人，年減 87%，西門町商圈捷運西門站出站人次 27.6 萬人次，年減 88%，永康商圈的捷運東門站出站人次 14.9 萬人，年減 8 成，同時間國際旅客數量仍相當慘澹，國際觀光商圈面臨內外交迫的窘境，急需振興吸引消費人潮回籠。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，越是依賴國際旅客消費的商圈，受疫情影響程度越大，這波反而以內需型商圈店面相對穩健，尤其是白天有上班族、晚上有附近住戶消費、周末有觀光客的小商圈，生意還能維持穩定，雖然疫情重創部分商圈商機，但適時的租金修正若能吸引更多業種進駐，等待疫情回穩後，還是能夠吸引消費需求回籠，但要回到往日榮景，關鍵還是國際旅客是否能回到過去的盛況。

根據實價資料顯示，過去西門町最高單價實價租金每坪月租約 2 萬元，有些徒步區熱門店面租金可達 2 萬元以上，不過今年以來實價租金最高一筆，每坪租金單價約 1 萬元，且還是不到 10 坪的租賃案件，不僅租金修正趨勢明顯，整體西門町空置狀況仍相當嚴峻。

此波疫情對於部分業者有明顯影響，包括伴手禮的店家、甚至是訴求無人模式服務的夾娃娃店，都受到明顯影響，以前夾娃娃業因為可以 24 小時營業，同時也不用聘僱服務人員，可以省下許多人事開銷，不過即使疫情管控制逐漸鬆綁，但營業時間受到限縮，同時還規定每個小時要有人員清潔消毒，都會增加經營的開銷費用。