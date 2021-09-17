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簽約國土開發營造！小巨蛋唯一日系精工宅「筑丰敦匯」

鉅亨網工商記者張藝懷
「筑丰敦匯」簽約日本國土開發，鍛造小巨蛋商圈唯一日系精工名邸，透過隈研吾Style接待會所，傳遞日系精工美學。（圖/李國民攝影師拍攝）
「筑丰敦匯」簽約日本國土開發，鍛造小巨蛋商圈唯一日系精工名邸，透過隈研吾Style接待會所，傳遞日系精工美學。（圖/李國民攝影師拍攝）
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日本國土開發美仁公園小巨蛋

小巨蛋商圈今年推案火熱，為打造敦化北路、南京東路生活圈最高品質的靜巷公園名宅大作「筑丰敦匯」，筑丰機構不惜重金簽約創造關西空港填海造陸工程奇蹟、擁有七十年日本重大國家工程營造資歷的「日本國土開發」，並和作品多次榮獲德國 IF 設計、義大利 Dedalo Minosse、日本 Good Design 等多項國際設計大獎的人文建築大師李文勝，三強攜手組成堅強的跨國陣容，在小巨蛋生活圈內遴選無可複製、絕版在即的美仁公園、普林斯頓高中校園永久綠海棟距首排，近 550 坪基地三面臨路寬巷大基地的氣度、超越 20 層樓的視野高度，推出小巨蛋唯一線上銷售的日系精工豪邸。

筑丰機構過往推案聚焦於台北市信義、內湖、天母、民生社區等名宅地段，在台北市中心累積出一定的口碑與品牌知名度。「筑丰敦匯」與日本國土開發「雙品牌」結盟的消息一確定，旋即在中秋連假前後吸引一波慕名而來的買氣與詢問熱度。來客都對日本國土開發耗時 7 年，在 18 公尺深的瀨戶內海，完成全世界首座填海造陸而成的大阪關西機場，自 1994 年啟用後歷經 7.3 級神戶大地震，竟連一塊玻璃都沒破的工法成就，印象深刻。也因此，系出同門、由日本純正血統的國土開發鍛造的日系精工 SRC 名邸「筑丰敦匯」，對地震頻繁的台灣買家來說，更能看見「筑丰敦匯」防震品質的重要價值。

日本國土開發株式會社簡稱 (JDC) 成立於 1951 年，完成過關西國際空港、日本瀨戶大橋等世界級工程，今年集團正式邁入七十周年里程碑。筑丰機構表示，非常榮幸再次與日本國土開發攜手推出「筑丰敦匯」，為北市層峰富豪客群敬獻一座超強卡司的跨國合作豪邸。

「筑丰敦匯」隱身在宛如「城市秘境」的小巨蛋靜巷美仁公園旁，為傳遞國土營造日系精工精神，特別重現「東京控」最愛深入繁華表參道靜巷內的「根津美術館」的建築風格，打造讓不少路過民眾誤會是人文美術館、米其林摘星餐廳的隈研吾 Style 接待會所，讓追求藏鋒內斂生活態度的隱富買家，從敦北繁忙的城市脈動中，轉進北寧路靜巷，穿越充滿禪意竹林廊道，在均質 61、78 坪雙併規劃中，靜靜體會戶戶客廳、主臥大面寬落地窗景看美仁二號公園林蔭樹海綠帶的生活質感。

「筑丰敦匯」3D外觀透視圖。（圖/業者提供）
「筑丰敦匯」3D 外觀透視圖。（圖 / 業者提供）
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