長假前夕資金回歸正軌

指數週五開低震盪後一度大漲百點，尾盤在富時指數調整權重下，台積電帶最後一盤下跌 8 元，加上聯電、聯發科、金融股等拉回，指數從上漲 101 點到下跌 1 點，今晚有美股四巫日想必指數也是震盪，然而下週長假前盤面成長股已經有接棒走勢可以期待節後資金回籠的大漲行情。

昨日文章點出盤面資金已經開始回歸成長股，CCL 的聯茂 (6213-TW) 持續大漲填息成功，持續看好，矽智財的創意 (3443-TW) 以及智原 (3035-TW) 轉強上漲，聯發科走勢越來越美麗，取得兩席董事的亞信 (3169-TW) 以及九暘 (8040-TW) 又轉強，合作夥伴晶豪科 (3006-TW) 線上法說正面，從景氣循環股轉型成業績成長股，股價本益比正在重新定義，需要時間來證明，低檔可以好好分批佈局，而比價效應的台積電靶材供應商光洋科股價創反彈高點後拉回持續看好後續漲價題材。

中秋長假期間還有美國 FOMC 會議干擾，但是不確定因素結束後行情可望一路向上，九月打底十月就有機會創新高。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險