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史上最大的外資回補潮來臨，外資買超類股大公開！

何基鼎分析師(摩爾投顧)
(資料來源:shutterstock)
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何基鼎摩爾投顧聯準會電子

加權指數從 8 月中的最低點 16248 大幅反彈 1286 點，挑戰 17500 點整數關卡失利後，類股輪動快速，惟市場缺乏主流類股，漲勢不連續，短線操作不易，加上金管會實施當沖警示後，當沖佔比大幅下降，融資餘額也從八月份的最高峰 2999 億大幅下降 359 億後，8 月底這波反彈融資餘額完全沒有增加，5 月初、8 月初這兩波下跌，散戶對股市已經失去信心，逐漸撤出股市，導致量能緊縮，本周適逢連假效益，中秋連假過後，FED（聯準會）將召開本月的利率會議，市場不確定因素高，買盤觀望氣氛濃厚，導致本周大盤持續緩跌 197.7 點，所幸周五收盤價仍收在月線之上，月線穩定向上，短期內只要不跌破 17200，台股隨時有機會挑戰 17500 點整數關卡。

台灣出口連 14 紅，整體上市、櫃公司上半年獲利與去年同期相比，成長 117.94％，疫情逐漸受到控制，台股基本面佳，股市持續震盪，散戶缺乏信心逐漸淡出股市，外資卻逆勢持續買超，從 8 月底以來，外資買超金額金約為 1500 億，期貨空單大幅減少 1.5 萬口，新台幣兌換美元匯率維持升值走勢，證明外資熱錢正在流入台灣，『外資進、散戶出』，籌碼相對穩定，台股震盪洗盤後，將再次挑戰『歷史』新高，這波史上最大的外資回補潮即將來臨，究竟外資買了那些類股族群？也許我們可以從這些類股族群中，找到下一波股市的新方向！

從近十日外資買超的前 50 名類股，可以歸納出外資買超的類股依序如下：

從外資買賣超的類股中，可以發現國際資金的脈絡，Delta 病毒影響全球產業鏈，各國的封鎖政策造成各種原物料供給不足，加上海運塞港、缺櫃問題無解，供需失衡問題嚴重，造成原物料價格持續向上，國際原油、天然氣、鋼價、水泥價格走揚，帶動相關的類股營收、獲利持續上升，而原物料上漲導致通膨問題惡化，市場認定各國央行為了控制物價，可能會快速縮緊資金，開啟新一波的升息循環，升息借款利率將提高，銀行利差擴大獲利能力將逐漸提高，因此外資近十日買超最多的類股就是金融股，佔比高達 45.92％，台灣的金融股獲利穩定，本益比低、殖利率相對高，市場不確定因素高，此時投資金融類股，是相對風險低的選擇，近十日外資買超前三名的金融股分別是『新光金 (2888-TW)』、『中信金 (2891-TW)』、『開發金 (2883-TW)』，比較其基本面後，『中信金 (2891-TW)』長年以來每股盈餘都高於新光金 (2888-TW) 與開發金 (2883-TW)，殖利率仍有 4.58%，8 月中除息後，迅速填息完成，平均線呈現多頭排列，後續持續看好，投資朋友可以等股價震盪修正後，再考慮進場佈局！

其他原物料的部分，包含鋼鐵、水泥、塑膠、電纜等類股，鋼鐵、水泥類股外資只買『中鋼 (2002 -TW)』與『台泥 (1101 -TW)；而塑化類股中，外資買超最高的依序為『中石化 (1314 -TW)』、『台聚 (1304 -TW))』、『南亞 (1303 -TW)』與『亞聚 (1308 -TW)』，從基本面來看，這 6 檔類股之中，獲利能力穩定呈現毛利率、營益率、純益率三率三升的有中鋼 (2002 -TW)、中石化 (1314 -TW)、南亞 (1303 -TW) 與亞聚 (1308 -TW)，最後從技術面觀察，技術面最強勢的是亞聚 (308 -TW)，本周股價不畏大盤下跌，持續向上再創新高，短線上 10 日線如果有支撐，可以考慮佈局；其次南亞 (1303 -TW) 本週同樣不畏大盤震盪，穩定向上墊高，下周可觀察 90 元整數能否突破，突破後短線上有機會挑戰前波高點持續向上！

航運類股的部分，外資持續買超的只有『陽明 (2609 -TW)』，海運報價居高不下，上半年貨櫃三雄長榮 (2603-TW)、陽明 (2609 -TW)、萬海 (2615-TW) 當中，每股盈餘表現最好的就是陽明（2609-TW)，上半年 EPS 高達 17.85，市場預估今年全年可達 35 元以上，本益比只有 3.5 倍，技術面大底逐漸成形，股價在 120 元附近有明顯的支撐，想跟隨外資的腳步投資航運類股，可以考慮陽明 (2609-TW)。

最後，回到外資買超第二名的類股族群 --『電子』類股，『台積電 (2330-TW)』漲價題材持續發酵，毫無懸念成為外資買超第一名的電子類股，其次為『英業達 (2356-TW)』『仁寶 (2324-TW)』『菱生 (2369-TW)』與『威健 (3033-TW)』，外資持續買超英業達 (2356-TW) 與仁寶 (2324-TW) 推估應與下半年消費性電子產品旺季即將來臨，股價已跌至甜蜜點位，兩檔股票殖利率將近 7％，是長期存股的好標的，而台積電 (2330-TW) 與菱生 (2369-TW)，一檔晶圓代工、一檔封測，同為半導體產業，美國費城半導體指數不斷再創新高，有助於半導體類股持續向上，推估外資因此看好台積電 (2330-TW) 與菱生 (2369-TW) 有望同步跟漲，近期股市持續震盪，如果想要進場佈局，建議震盪不跌，再進場佈局。

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