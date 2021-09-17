史上最大的外資回補潮來臨，外資買超類股大公開！

加權指數從 8 月中的最低點 16248 大幅反彈 1286 點，挑戰 17500 點整數關卡失利後，類股輪動快速，惟市場缺乏主流類股，漲勢不連續，短線操作不易，加上金管會實施當沖警示後，當沖佔比大幅下降，融資餘額也從八月份的最高峰 2999 億大幅下降 359 億後，8 月底這波反彈融資餘額完全沒有增加，5 月初、8 月初這兩波下跌，散戶對股市已經失去信心，逐漸撤出股市，導致量能緊縮，本周適逢連假效益，中秋連假過後，FED（聯準會）將召開本月的利率會議，市場不確定因素高，買盤觀望氣氛濃厚，導致本周大盤持續緩跌 197.7 點，所幸周五收盤價仍收在月線之上，月線穩定向上，短期內只要不跌破 17200，台股隨時有機會挑戰 17500 點整數關卡。

台灣出口連 14 紅，整體上市、櫃公司上半年獲利與去年同期相比，成長 117.94％，疫情逐漸受到控制，台股基本面佳，股市持續震盪，散戶缺乏信心逐漸淡出股市，外資卻逆勢持續買超，從 8 月底以來，外資買超金額金約為 1500 億，期貨空單大幅減少 1.5 萬口，新台幣兌換美元匯率維持升值走勢，證明外資熱錢正在流入台灣，『外資進、散戶出』，籌碼相對穩定，台股震盪洗盤後，將再次挑戰『歷史』新高，這波史上最大的外資回補潮即將來臨，究竟外資買了那些類股族群？也許我們可以從這些類股族群中，找到下一波股市的新方向！

從近十日外資買超的前 50 名類股，可以歸納出外資買超的類股依序如下：

從外資買賣超的類股中，可以發現國際資金的脈絡，Delta 病毒影響全球產業鏈，各國的封鎖政策造成各種原物料供給不足，加上海運塞港、缺櫃問題無解，供需失衡問題嚴重，造成原物料價格持續向上，國際原油、天然氣、鋼價、水泥價格走揚，帶動相關的類股營收、獲利持續上升，而原物料上漲導致通膨問題惡化，市場認定各國央行為了控制物價，可能會快速縮緊資金，開啟新一波的升息循環，升息借款利率將提高，銀行利差擴大獲利能力將逐漸提高，因此外資近十日買超最多的類股就是金融股，佔比高達 45.92％，台灣的金融股獲利穩定，本益比低、殖利率相對高，市場不確定因素高，此時投資金融類股，是相對風險低的選擇，近十日外資買超前三名的金融股分別是『新光金 (2888-TW)』、『中信金 (2891-TW)』、『開發金 (2883-TW)』，比較其基本面後，『中信金 (2891-TW)』長年以來每股盈餘都高於新光金 (2888-TW) 與開發金 (2883-TW)，殖利率仍有 4.58%，8 月中除息後，迅速填息完成，平均線呈現多頭排列，後續持續看好，投資朋友可以等股價震盪修正後，再考慮進場佈局！

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