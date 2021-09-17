兆豐銀主辦中租-KY馬國子公司聯貸案 超額認購2.13倍

由兆豐銀行主辦的中租 - KY(5871-TW) 位於馬來西亞子公司 Chailease Berjaya Credit Sdn. Bhd.(仲利成功公司) 的 3 年期 1.2 億美元聯貸案，在銀行團力捧下，獲得超額參認 2.13 倍。

兆豐銀行表示，該聯貸案在短期內就完成籌組，並獲 2.13 倍的超額認購，最後以上限 1.2 億美元拍板簽約，籌得資金將做為該公司充實營運週轉用，顯見銀行團不僅看好新南向龐大的潛在商機，也對該公司及經營團隊深具信心。

Chailease Berjaya Credit Sdn. Bhd 是由中租控股與馬來西亞成功集團在 2015 年 9 月合資設立，以車輛分期業務進入馬來西亞市場，並創下營運首年就獲利的佳績，2018 年成為馬國第二大中古車融資公司，擁有超過 1500 家經銷商網絡，該公司近年逐步拓展中古車、重型機車與輕型機車市場，以及個人消費金融與保險經紀等多元業務。

中租 - KY 今年上半年合併營收 344.58 億元，年增 22.01%，合併稅後純益 105 億元，獲利表現亮眼，穩居產業龍頭地位。