如何用 Tokemak 引導跨鏈橋流動性？以 Hop Protocol 爲例闡釋 L2 分裂格局的融合可能

以太坊 Layer 2 碎片化和可組合性難題有了解決的可能。

撰文: Archer_MD,Tokemak 社區貢獻者

編譯:Perry Wang

本文圍繞 L2 的討論以及 Tokemak 在以太坊之外的 L1 公鏈中的未來,我們認爲很有啓示意義。雖然我們喜歡 Hop Protocol 正在做的事情,但它們在這裏只是用作 Tokemak 將流動性橋接到 L2 的通用選項中的一個示例。

Archer MD in the Leaky Reactor (Tokemak’s Discord-based cantina), probably.

背景知識

顛覆催生出進化。以太坊的前向文化促成了從「數據互聯網」到「價值互聯網」的轉變,這種轉變創造了一個開放且無需許可的去中心化金融 (DeFi) 生態系統,爲任何可以連接到互聯網的人提供了前所未有的金融服務訪問權限。第四次工業革命的曙光已經到來,但以太坊的大規模採用仍然不可行。對於克服高昂 gas 費用造成普及瓶頸的難題,以太坊社區的發展路線圖將希望寄託於第 2 層(L2)解決方案,作爲其擴容解決方案的關鍵組成部分。

Rollup 代表了一類 L2 解決方案,可以分爲兩組不同類型的方案:Optimistic Rollup 和 zk-Rollup。由於兩種 Rollup 在與第 1 層(L1)鏈交互時使用的驗證方法不同(例如,反欺詐和有效性證明),每種 Rollup 技術都有不同的內在權衡取捨。

上述驗證方法主要存在兩個瓶頸:退出時間長和費用成本高。 因此,Rollup 和相應的 L1 鏈之間的交互既緩慢又昂貴。這些限制給以太坊 L2 生態系統帶來了新的挑戰,例如流動性碎片化、不同 Rollup 技術之間的可組合性有限。而 DeFi 的可組合性是推動整個生態系統發展到當前狀態的催化劑,這種可組合性受限,不僅會妨礙 DeFi 在以太坊 L2 上的可用性,還會導致未來創新的衰減。

因此,必須建立「橋」,在不同 Rollup 之間實現快速且經濟高效的資產轉移,以保持相應 L2 技術的可組合性和無摩擦的流動性。

互操作性「橋」,例如 Hop Protocol,試圖通過連接以太坊 Rollup 生態系統中孤立組件的流動性來捕捉相應價值。這種類型的基礎設施支持跨 Rollup 協議的資產轉移,克服了與 L1 交互中退出時間長、成本高等問題所帶來的限制。

無論如何,這些「橋」中存在的流動性匱乏問題仍然是這些方案被廣泛採用的主要障礙。

本文探討了 Tokemak 如何通過提供可持續和無摩擦的流動性,與互操作性協議建立共生關係,最終幫助以太坊在 L2 層級實現擴容並保持其可組合性。

雖然有多種橋接解決方案,但我們將重點介紹 Hop Protocol,作爲演示示例。

什麼是 Hop Protocol

Hop Protocol 是一個 Rollup-to-Rollup 的通用代幣流通「橋」,可以在不同的 Rollup 和以太坊主網之間實現快速且經濟高效的資產交易。

從架構上講, Hop Protocol 可以分爲兩個主要組成部分:跨網「橋」代幣「hAssets」和 Hop 的自動做市商 (AMM)。

跨網「橋」代幣用於在不同 Rollup 之間轉移資產,或在以太坊主網上認領底層資產,而 AMM 用於在跨網「橋」代幣和以 Rollup 代幣爲基礎鑄造的代幣之間進行互換。此外,Hop 的 AMM 實現了流動性的動態定價,以及在整個網絡中的相應再平衡。

鑄造資產 hAssets

Hop 的跨網「橋」代幣(即 hAssets)是 Hop Protocol 中存在的中間資產,用於實現跨 Rollup 協議的交易。

爲了鑄造 hAssets,需要將相應的資產存入 L1 Hop Bridge 合約(例如在 L1 公鏈存入 1000 USDC,可以在 L2 Hop Bridge 合約上鑄造 1000 hUSDC)。 因此,hAssets 有 1:1 的抵押。在贖回 hAssets 時,採用相同的邏輯: Hop 跨網「橋」代幣在 L2 銷燬,底層資產則在 L1 解鎖。

跨 Rollup 的資產轉移

在不同 Rollup 協議之間交換 Hop 跨網「橋」代幣時,Hop Protocol 在目標 Rollup 上鑄造了一個 hAsset,並在源 Rollup 上銷燬它。

爲了執行資產跨 Rollup 的快速轉移,Hop Protocol 依賴於稱爲「Bonder」的第三方——Bonder 在目標 Rollup 上提供前期流動性,換取一定的費用收入。一旦轉移通過 L1 公鏈傳播,Bonder 提供的流動性就會收回。

要想搞清楚 Hop Protocol 如何實現跨 Rollup 的資產傳輸,請參考以下示例:

USDC 在 Rollup 1 上通過 Hop 的 AMM 換成 hUSDC。

使用 Hop Bridge,Hop Protocol 將 hUSDC 從 Rollup 1 發送到 Rollup 2。

Bonder 在 Rollup 2 上爲 hUSDC 提供前期流動性。

hUSDC 在 Rollup 2 上通過 Hop 的 AMM 換成 USDC。

Tokemak 如何爲互操作性賦能?

以太坊 L2 解決方案獲得主流普及的主要障礙在於:Rollup 固有的退出時間長和成本高等缺陷。如前所述,互操作性「橋」爲這個問題提供瞭解決方案,但是仍然存在一個問題,即流動性匱乏問題。在使用 Hop Protocol 轉移資產時,很大一部分交易費用受制於與交易規模相關的代幣價格波動。發生這種情況是由於 Hop 當前流動性池的規模有限,因此,大型的跨 Rollup 交易在經濟上不具備可行性。

對於解決這一限制的啓發式方法是,注入更多的流動性,將爲最終用戶帶來更便宜的交易,並通過更出色的交易執行、可組合性的提升,以及流動性的統一,來促進以太坊 L2 生態系統的發展。

互操作性「橋」需要流動性,Tokemak 則提供流動性。Tokemak 作爲一個去中心化的做市商,自然可以與互操作性「橋」聯袂合作。(Tokemak 是什麼?如何工作?參考鏈聞之前 報道)

在 Hop 的這一特殊用例中,Tokemak 可以解決兩種流動性需求:AMM 和 Bonder。

Hop AMM

Hop Protocol 依賴於 AMM,後者在 hAsset 和 hAsset 的原生代幣之間提供必不可少的互換。目前所有在 Hop AMM 上執行的代幣互換都收取 0.04% 的費用。

爲了激勵礦池的流動性,Hop Protocol 與 Polygon 聯合推出了一項流動性挖礦計劃,爲 流動性提供者(LP)空投 MATIC 獎勵。正如預期的那樣,一旦流動性挖礦計劃結束,這些礦池中的流動性就會急劇下降。

隨着 Hop Protocol 支持新的 Rollup (例如 Optimism 和 Arbitrum),可能會有新的流動性挖礦激勵措施遭受同樣的命運。要實現互操作性「橋」長期的可持續性解決方案,可以在 Tokemak 中創建「橋反應堆(Bridge Reactors)」。

互操作性「橋」和所有利益相關方可以使用「橋反應堆」中的資金,通過 Tokemak 將流動性導入「橋」資金池,而不是將流動性挖礦獎勵花在僞「流動性貸款」中,後者在挖礦激勵措施消失後立即陷入枯竭。

考慮到 Hop AMM 依賴於相同的代幣交易對(即鑄造資產 : 資產),由於兩種資產之間不太可能出現錨定偏差,假設的「橋反應堆」意味着無常損失損失風險的最小化。

流動性 Bonder

Bonder 是 Hop Protocol 的一個重要組成部分,它爲目標 Rollup 提供前期流動性,換取到 18bps 的費用收益。爲這一角色提供流動性具有技術挑戰,例如:流動性鎖定要求,和驗證節點必須保持在線。考慮到 Hop Protocol 希望進一步實現這一角色的去中心化,這可以通過 Tokemak 實現,不過這一具體應用需要進一步研究。

結論

L2 解決方案是以太坊擴容路線圖的關鍵組成部分。爲了在 L2 保持可組合性和流動性的無縫流動,開發具備高度流動性的互操作性「橋」,來連接當前相互孤立的 Rollup 是至關重要的。

如果通過通脹機制或中心化做市商來激勵這些「橋」中的流動性,高度波動的逐利流動性或對中心化的依賴,將使 L2 生態系統脆弱不堪。這類解決方案都不是這個生態系統長期良好發展的最佳選擇。

Tokemak 爲流動性困境提供了一種可持續的解決方案,而流動性困境目前是 L2 解決方案獲得進一步普及的主要障礙。所有相關方(例如互操作性協議、擴容解決方案、DeFi 協議等)都可以利用這些激勵措施,將自己連接到 Tokemak 的流動性基礎設施層,爲互操作性「橋」構建長期和可持續的流動性,而不是通過流動性挖礦激勵,來短暫吸引到臨時流動性。

Tokemak 和互操作性「橋」之間的這種共生關係,不僅可以通過「橋反應堆」爲 L2 生態系統實現可組合和無摩擦的流動性,還由於將相同錨定資產池固有的無常損失風險降至最低,進而成爲 Tokemak 的收入來源。

「橋」的設計機制不同,在安全性、速度和資本效率方面進行了不同的權衡取捨。無論如何,所有設計都有一個固有的共同特徵,即流動性要求。 儘管本文將 Hop 協議作爲案例研究的重點,但這種方法完全可以推廣到其他互操作性協議,例如 Connext。

隨着對 L2 解決方案和互操作性「橋」的需求不斷增長,Tokemak 將能夠確立自己作爲以太坊 L2 連接之流動性層的地位。此外還可以通過跨鏈互操作性協議(例如 Thorchain),在多條 L1 公鏈範式中進行類似的假設。

總之,「價值互聯網」必須通過 L1 和 L2 的互操作性「橋」連接起來。而作爲一個去中心化的做市商,Tokemak 有潛質成爲其流動性層,賦能統一連接「價值互聯網」中所有孤立組件的「橋」。藉助這個面向未來的應用,Tokemak 同時可以獲得風險最小化的收入,並通過支持擴容性、可組合性和資產的無摩擦流動性,解鎖這一生態系統能提供的全部潛力。