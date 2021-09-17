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長榮航獲評2021全球最佳國際線航空公司第三名

鉅亨網記者王莞甯 台北
長榮航獲評為2021全球最佳國際線航空公司第三名。(圖：長榮航提供)
長榮航獲評為2021全球最佳國際線航空公司第三名。(圖：長榮航提供)
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長榮航航空客運空運

長榮航 (2618-TW) 榮獲美國著名旅遊雜誌 Travel+Leisure 肯定，獲評為 2021 全球最佳國際線航空公司 (World’s Best International Airlines) 第三名，較去年進步一個名次，也是自 2010 年首次入榜前十名以來的最佳成績。

長榮航空今年與新加坡航空、卡達航空、阿聯酋航空、公務航空、土耳其航空、日本航空、維珍航空、大韓航空和紐西蘭航空入選全球前十大的行列。

長榮航總經理孫嘉明表示，新冠疫情對全球航空業帶來前所未有的衝擊和困境，也徹底改變原本的服務型態，但長榮航仍堅持服務的初衷，在疫情期間維持骨幹航線的基本運能，儘管機上的各項服務因應防疫政策須簡化，但仍致力於防疫與優質服務間取得平衡點。

孫嘉明進一步指出，長榮航運用各項科技，打破時間和空間的概念，不斷朝無紙化、自動化推出新的服務方式，以減少不必要的接觸和後疫情時代的服務新趨勢。

Travel+Leisure 是發行全球的知名專業旅遊雜誌，每年皆會舉辦全球旅遊產業評比調查「World’s Best Awards Survey」，邀請讀者至專門設置的網站針對各項觀光產業及景點進行評選，包括航空業、旅館業、郵輪、旅遊城市與渡假小島等，其評選結果具有消費指標參考意義，深受觀光旅遊產業的重視。

本次調查的進行時間為 2021 年 1 月 11 日至 5 月 10 日，於「航空業」評比項目包括機艙舒適度、機上服務、顧客服務及整體評價。

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