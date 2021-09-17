 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

康舒綠電建置達150MWp 全台最大滯洪池太陽能電廠啟用

鉅亨網記者彭昱文 嘉義
康舒子公司台康日能，今(17)日舉辦台糖A區滯洪池浮力式太陽能電廠總啟用儀式，(鉅亨網記者彭昱文攝)
康舒子公司台康日能，今(17)日舉辦台糖A區滯洪池浮力式太陽能電廠總啟用儀式，(鉅亨網記者彭昱文攝)
Tag
康舒太陽能光電

電源供應器大廠康舒 (6282-TW) 子公司台康日能，今 (17) 日舉辦台糖 A 區滯洪池浮力式太陽能電廠總啟用儀式，是台灣最大滯洪池光電案；康舒總經理許介立表示，截至 9 月，康舒全台綠電投資建置容量近 150 MWp，且綠能事業毛利率較佳，隨著比重提升，將有助改善毛利率表現。

台糖 A 區滯洪池浮力式太陽能電廠總啟用儀式案場總投資 30 億元、總建置容量達 62.3 MWp，台康日能也成為目前國內最大滯洪池水面型光電廠投資商。

許介立表示，中長期康舒創能目標為 500MWp，預計 3 年內達標，除了太陽光電外，也評估投入生質能循環經濟的領域，因此預計與多個綠電發電平台合作籌組綠電聯盟。

此外，因應淨零碳排與碳中和政策，許介立透露，康舒也正建立金仁寶集團的綠電電力銷售平台，並積極地與多家用電大戶洽談簽約，也將積極參與儲能電廠的投資及建置，以多元化能源發展為目標。

台康日能也結合康舒的技術，導入能源管理系統 (EMS) 整合完整儲能，並透過雲端電網分散式電廠 (VPP)「需量調度」快速反應掌握需量、增強多元電力能源非配，有效整合多元能源類型。

台糖 A 區滯洪池浮力式太陽能電廠案場區分為嘉義公館、高雄典寶溪 D 區、嘉義溪墘、彰化萬興四放，年發電電約 8295.74 萬度，每年可減少的碳排量達 4.39 萬噸，可提供 2.28 萬戶一年用電量。

台康日能表示，浮力式光電系統設計，可隨水位變化自行調節，不影響滯洪池既有的防洪作用，兼顧綠電效益與環境生態保護，耐風設計專業的浮台，結構強度能安然度過颱風季，設備均在地製造，以兼具綠能發電、防洪功能及維持地區自然生態。

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow