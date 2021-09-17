迎中秋烤肉旺季 國內豬隻強制險為豬肉把關 愈胖理賠愈多

正值中秋節烤肉旺季，民眾對於豬內的食安問題特別有感，主管機關透過保險來為國人的豬肉把關，台灣《保險法》權威、北宇管顧總經理劉北元表示，國內豬隻強制險的「奇葩規定」讓人大開眼界，其中，豬隻的保險理賠金是按體重來計算，保單規定愈胖就理賠愈多。

今 (2021) 年 5 月起，農委會推動全國豬隻必須全面納入死亡保險，影響所及是台灣超過 550 萬頭毛豬，尤其近期警方頻頻查獲越南豬肉走私進口，各界無不繃緊神經，除了擔心台灣滷肉飯的防線失守外，連帶也讓這個上路僅 4 個多月的《豬隻死亡保險強制投保及保險費補助辦法》備受關注。

國內豬隻強制險是很奇特的保單，劉北元表示，一般人投保人壽保險前，都必須向保險公司提出健康告知事項，讓保險公司評估其體況，一旦被認定過胖，甚至可能被保險公司拒保。但是，豬隻的保險卻反其道而行，依法規定，只要豬隻重量達 50 公斤以上，其保單就能有全額理賠保障，而 40 至 50 公斤，就只能領保險金的一半，如果豬隻的體重在 40 公斤以下，就不在理賠範圍內。

打雷照賠 難產賠大不賠小

有關豬隻強制納保的承保範圍，舉凡豬隻因疾病、難產、雷擊、溺水、火燒、摔跌、依法撲殺等原因而死亡，均可獲得理賠。比較特別的是，依法規定，豬隻若因自然災害而死亡，不在理賠範圍內，唯獨雷擊這一項例外。換句話說，如果豬隻的死亡跟打雷有關，豬農一樣可以獲得保險理賠。

至於母豬的難產死亡該如何計算理賠金，也有一套算法，該項規定若母豬難產而死，就只針對母豬進行理賠，而肚子裡的小豬是不賠的。因為投保的過程中，承保單位（目前為各地農會）會發給每隻豬一個標籤，由於肚子裡的小豬沒有標籤，按規定不能請領理賠。

豬仔娶親 保單失效

另外，在保單效期內，人類的保單不會因遷徒而失效，但豬隻如果「搬家」，例如賣給別人，則原本的保單會不會失效呢？劉北元以「豬仔娶親」為例，老王跟老陳都是養豬農友，有天，老王的公豬看上老陳家的母豬，老王若買下母豬，那麼老陳幫母豬投保的保險就將終止，必須由老王另外再買強制險。

值得注意的是，國內的豬隻保險也有不保的項目，除了上述的自然災害及「搬家」不保以外，包括人畜加害（例如豬打架而死）以及違規使用藥物也不在承保項目內。劉北元表示，台灣豬隻保險在於守護台灣的養豬產業及保障豬農遇到疫情時不致血本無歸。

