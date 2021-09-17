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〈台幣〉股匯市豬羊變色 翻貶收27.736元 周線連2貶

鉅亨網新聞中心
〈台幣〉股匯市豬羊變色 翻貶收27.736元 周線連2貶。(鉅亨網資料照)
〈台幣〉股匯市豬羊變色 翻貶收27.736元 周線連2貶。(鉅亨網資料照)
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新台幣美元匯市匯率央行

亞洲貨幣今 (17) 日全面走貶，雖然外資偏向匯出，但新台幣美元匯率仍有撐，一度升上 27.6 字頭，午盤後股匯市同步豬羊變色，加上尾盤似乎又見到央行進場調節，使得匯價翻貶 2.1 分，收在 27.736 元，為逾 1 周低點，成交量能明顯放大，周線連 2 貶。

中秋連假前最後一個交易日，新台幣美元匯率以 27.73 元貶值開盤後，一路在平盤上下遊走，雖然出口商有實質拋匯需求，但外資持續匯出，兩股力道午盤前形成拉鋸戰。而台股最後一盤風雲變色，急殺百點，近乎平盤作收，匯市午盤後交投也更加熱絡。

新台幣匯率下午最高來到 27.676 元、升值 3.9 分，最低來到 27.738 元、貶值 2.3 分，而央行為了避免台幣走勢與亞幣脫鉤太多，維持尾盤調節的作法，新台幣終場貶值 2.1 分，以 27.736 元作收。

台北外匯市場成交金額 10.36 億美元，量能較昨天明顯放大，元太外匯市場成交金額 4.34 億美元，兩市合計成交值增至 14.7 億美元

新台幣美元今天同步收周線，累計本周貶值 2.6 分或 0.09%，周線連二貶。

美國 8 月零售銷售意外成長，帶動美元攀升至近 3 周高點，觀察主要貨幣表現，根據央行統計，美元指數今天上漲 0.17%，日圓重貶 0.55%，韓元也貶值 0.27%，新加坡幣貶值 0.23%，人民幣貶 0.12%，新台幣歐元均小貶 0.08%。

下周中秋假期也將迎來全球超級央行周，除了 Fed 外，日本、英國、瑞士、瑞典、挪威與台灣等央行，也將公布利率決策會議結果，市場屏息以待。

新台幣匯率走勢。(圖：鉅亨網)
新台幣匯率走勢。(圖：鉅亨網)

 

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