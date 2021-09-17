 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

政策衝擊淡化 法人看好Q4消費旺季點燃陸股多頭

鉅亨網記者郭幸宜 台北
政策衝擊淡化 法人看好Q4消費旺季點燃陸股多。(圖：AFP)
政策衝擊淡化 法人看好Q4消費旺季點燃陸股多。(圖：AFP)
Tag
陸股外資內需消費政策

隨著政策對陸股衝擊逐漸淡化，投信認為，隨著黃金週與消費旺季即將到來，在內需拉抬下可望帶動陸股新一波的上攻動能。

根據統計，歷年 10 月陸股平均上漲機率達 7 成以上，各指數的平均漲幅在 1.3% 至 3.6%，以上證指數與滬深 300 指數來看，歷年 10 月平均分別可以繳出 1.32% 與 1.69% 的好表現，而 MSCI 中國指數平均漲幅更達到 3.6%。

保德信中國品牌基金經理人許智洋表示，過往包括中秋節、十一長假的「金九銀十」，是啟動第四季消費潮的序幕，加上雙十一網路購物、年底消費旺季，以及延伸至隔年農曆春節前的採購潮，預料將帶動陸股展開新一波成長動能。

以 A 股來說，隨著半年報揭露完畢，上半年 A 股上市公司合計實現營收同期成長 26.2%，與 2019 年同期相比也增加 24.7%，顯示陸股企業已完全擺脫疫情陰霾，在業績不確定因素消除之下，有利資金持續流入市場支撐陸股走勢。

從資金面來看，外資仍持續流入 A 股市場，且北上資金日平均流入量高於往年，統計今年以來累積淨流入逾 2500 億人民幣，已超越 2020 全年淨流入的 2089 億，隨著中國在全球資本市場地位逐漸提升，外資流入 A 股的趨勢將不會因為短期波動而有所改變。

受天候與疫情影響、房地產市場緊縮、碳排放規範緊縮、反壟斷監管政策等多項因素影響，近期中國經濟數據已顯露疲軟跡象，富蘭克林坦伯頓大中華基金經理人黎邁祺評估，官方可望透過加快地方政府專項債券發行等較為寬鬆的財政政策，以及微調貨幣政策支持經濟表現，抵銷負面因素影響，應有助提振市場信心。

雖然政策變化可能對市場投資造成不確定性，但黎邁祺認為，這種偏差是短暫的，因為股價主要是由企業透過營收來維持其獲利的能力所驅動，預期中國股市仍能為長期投資人提供不錯的投資機會，包含受益於創新、科技與消費成長等投資主題。

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞