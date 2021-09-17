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〈網家引策略投資人〉開發金、中華電參與認購私募 預計募集10億元資金

鉅亨網記者王莞甯 台北
網家董事長詹宏志(中)。(圖：網家提供)
網家董事長詹宏志(中)。(圖：網家提供)
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網家私募開發金pchome中華電信

國內大型電商集團 PChome 網家 (8044-TW) 今 (17) 日宣布將引進策略投資人開發金 (2883-TW)、中華電信 (2412-TW) 和廿一世紀數位經營團隊，參與認購私募普通股，預計募集 10 億元資金。

網家說明，此次私募普通股案將募集 10 億元，每股認購價格 106.65 元，總共將發行 937 萬 6463 股，約占網家已發行股份 7.35%。

同時，為有效整合資源並強化合作綜效，網家指出，此私募普通股案完成後，將投資約 21.6 億元及股份交換子公司拍付股份，取得廿一世紀數位約 50% 股份暨控制權，預計於 10 月完成交易。

網家強調，PChome 將借重策略投資人在金融服務、大數據和人工智慧科技的發展經驗及資源，以數據為核心，驅動數位金融科技發展。

廿一世紀數位自去年獲開發金集團投資，即展開長期策略合作的夥伴關係，今年旗下先買後付 (Buy Now, Pay Later，BNPL) 服務也在 PChome 線上購物平台上線，未來網家將整合旗下拍付和廿一世紀數位的業務優勢，並運用 Pi 拍錢包強大的百萬會員體系、多元通路布局，發展更豐富的數位金融科技體驗。

網家看好電子商務與金融科技結合的長期趨勢， Pi 拍錢包拚發展成全台使用情境最多元的行動支付平台，會員數至今已突破 100 萬人，全台通路高達 35 萬店點。

網家認為，此次透過與中華開發金控和中華電信跨產業結盟，將進一步優化 PChome 金融科技產業布局和獲利結構，並與策略投資人強強聯手提升 PChome 數位生活生態圈的競爭力。

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