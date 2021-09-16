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網家明日停牌 市場揣測可能引進策略結盟夥伴

鉅亨網記者王莞甯 台北
網家董事長詹宏志。(鉅亨網資料照)
網家董事長詹宏志。(鉅亨網資料照)
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網家電商PCHOME

大型電商集團網家 (8044-TW) 今 (16) 日傍晚公告，因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意於明 (17) 日暫停交易，外界推測，網家可能是將引進策略結盟夥伴或集團業務整併，又以前者的可能性較大。

網家在經歷 2018 年大幅虧損後，極力調整旗下各事業體的營運體質，成功在 2019-2020 年維持獲利，今年上半年也搭上電商市場的順風趨勢，穩定成長。

市場揣測，在網家營運體質穩定走強並積極拓展支付生態圈，此次停牌，不排除是引進策略合作夥伴。

網家近來拓展業務積極，日前子公司拍付公告董事會通過將以自有資金 1.14 億元投資電子支付公司，與全家、玉山銀打造的跨虛實、跨產業的便利生活暨金融支付生態圈，目標第四季上線服務。

同時，網家也積極網羅各界人才，先是於去年找來台灣雪豹科技董事長吳德威擔任電子商務副總，並找來前巴克萊銀行投資銀行部助理副總裁周磊，擔任投資長兼策略長暨副總經理一職，近日又公告，找來曾任 Facebook、Instagram 技術主管以及及 Grindr 總裁的陳俊仰，新任技術長一職暨副總經理，集團內部的各事業體表現值得期待。

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