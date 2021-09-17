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〈觀察〉網家積極結盟異業 數位生態圈將成獲利新引擎？

鉅亨網記者王莞甯 台北
網家董事長詹宏志(中)。(圖：網家提供)
網家董事長詹宏志(中)。(圖：網家提供)
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網家電商電子支付開發金中華電

國內大型電商集團 PChome 網家 (8044-TW) 今 (17) 日公告，將引進策略投資人開發金 (2883-TW)、中華電(2412-TW) 參與認購其私募普通股，可觀察到，透過異業結盟找尋其他利基市場，正是網家擘畫的新藍海，能否藉此持續強化獲利結構，也備受投資人期待。

網家早在日前股東會即預告將引進策略投資人，近來也已陸續攜手全家 (5903-TW)、Pickupp 等異業合作，在面臨其他電商同業如富邦媒 (8454-TW)、蝦皮購物搶市之際，網家採取異業結盟來面對強大競爭壓力。

網家晚間公告私募普通股案、重大投資案及其子公司拍付國際股份交換案，將引進策略投資人開發金、中華電信和廿一世紀數位經營團隊參與認購私募普通股，此次共將發行 9,376,463 股，約占網家已發行股份 7.35%，每股認購價格 106.65 元，預計將募集 10 億元。

網家說明，PChome 將借重策略投資人在金融服務、大數據和人工智慧科技的發展經驗和資源，以數據為核心，驅動數位金融科技發展。

事實上，網家近來與頭號競爭對手富邦媒的發展方向，已逐漸分歧，富邦媒正全力拓展短鏈布局，力拚將快速到貨的服務深入二三線城鎮，而網家除持續深耕國內電商，更積極投入跨境電商和數位生活生態圈發展。

從營收數據來看，網家近年在 B2C 市場與富邦媒競爭激烈，今年前 8 月富邦媒合併營收年增逾 30%，而網家僅成長近 10%，據悉，網家僅 3C 領域仍維持龍頭電商地位。

同時，網家旗下以 C2C 為營運模式的商店街，也長期面臨強大對手蝦皮侵蝕，網家如何整合集團資源並找到另一個利基新市場，是不得不走的路。

為因應外在競爭，網家近年來開拓新版圖動作積極，先是拓展東南亞跨境電商、日本代購，近來則是與全家、玉山銀共同籌備全盈支付，成為第一個由實體零售、銀行產業、網路電商背景攜手成立的專營電子支付機構。

此外，隨著電商極速配送的時代來臨，網家領投香港物流新創 Pickupp A + 輪融資，希望藉此新夥伴，一舉強化在國內電商的配送速度。

不同於富邦媒這幾年來採重資本策略，自行購地並在各地大舉興建物流中心，網家則是不斷找尋新合作夥伴，共同發展 PChome 數位生活生態圈，今年在金融界、電信界、物流界和超商零售業等各大策略合作夥伴陸續到位後，未來如何透過龐大的跨業生態圈來強化獲利結構，受到投資人關注。

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