Zora 聯合創始人談投機的價值：投機是超能力，是正和遊戲

投機是付諸行動的想象力，是對自己、某人或其他人不願接受的事物下注。

撰文：Jacob Horne，Zora 聯合創始人、Coinbase 前產品經理、潮牌 Saint Fame 的創始人

編譯：Perry Wang

投機是付諸行動的想象力。

如果沒有信念的飛躍，承認想象力可能是正確的、以往的認知可能是錯誤的，就不會有偉大的發現或進步。

投機是對自己、某人或其他人不願接受的事物下注。投機並不意味着一羣交易員在一個封閉的房間裏四處轉移資金。投機可以是藝術家自食其力，可以是對科學家實驗進行的自主，可以是社區聚集在一起創建一個城市，也可以是開發者打造出可能無法奏效的產品。

投機的最佳品質在於促進人類發展，它是人類歷史上的超能力。但伴隨着這種力量而來的是責任。

部分責任是確保不會導致自己或他人與現實脫節。

部分責任是承認你可能輸——而且往往確實會輸。

部分責任是自己獲勝時不要幸災樂禍，並避免對他人引起 FOMO。

部分責任是確保投機的結果會造就一個更好的社會。

賭博和投機之間的區別也值得一提：

賭博是零和遊戲——你贏了，就有人會輸。賭博也是爲投機而投機。押注賭博並不能推動社會向前發展，押注某人或某個項目可能會。

投機是正和遊戲，如果你贏了，可能同時有很多人也贏了，社會也會因此進步。

因此，雖然我們看到所謂「永遠漲」，且似乎 Twitter 上的每個人都通過加密貨幣和 NFT 致富，但牢記我們進行投機的初心總是好的。否則，很容易迷失在圖表、百分比、FOMO 和永無止境的推文狂歡活動中。我們只剩下空空的腦袋、空空的錢包、空空的靈魂，沒有任何工作成果可以展示。

對推動世界變好的想法和行動進行投機，這麼做的話，至少當你輸了的時候，你心裏知道它值得嘗試。