聽 Arbitrum 創始人談未來發展之路：與 Arbitrum One 並行的擴容技術已在路上

Arbitrum 將繼續吸收最先進的技術,積極推動擴容領域的發展 。

採訪及撰文:潘致雄

受訪者:Offchain Labs (Arbitrum)首席執行官 Steven Goldfeder 和創始團隊

以太坊擴容網絡 Arbitrum One 正式上線且對外公開測試後,目前已經成爲以太坊 L2 中資產鎖倉量最多的網絡,甚至比第二名高了一個數量級。但其實這只是 Offchain Labs 推出的 第一個擴容網絡 ,後續還會推出與 Arbitrum One 並行的擴容技術。

Offchain Labs 創始人:Ed Felten、Steven Goldfeder 和 Harry Kalodner

比如此前與 社交媒體兼網絡論壇 Reddit 進行的合作,Arbitrum 在幾十個擴容方案中脫穎而出,Reddit 將會採用 Arbitrum 擴展其社區積分系統 (Community Points) 。Arbitrum 團隊告訴鏈聞,「根據我們目前的預計,未來會有各種特定行業的和特定公司的 Rollup 方案出現。多個 Rollup 可以並行運行,從而增加總容量。」

當時 Reddit 在對多個以太坊可擴展性解決方案進行研究和深入審查後,發現 Arbitrum 的 Optimistic Rollups 是社區積分系統最有希望的擴展技術,因此決定採用 Arbitrum 方案,後續將 先在 Rinkeby 測試網 推出,然後遷移到以太坊主網。

而對於目前 Arbitrum One 的擴容效果, 團隊表示短期內還是存在一些提升空間的,不過從長期來看,還是需要依賴以太坊 2.0 的數據分片技術,才能更顯著的降低交易成本。

除此之外,我們還和 Arbitrum 團隊聊了聊關於「單一 Sequencer 的中心化風險」、「對其他擴容技術的看法」等話題。

Arbitrum 的完整方案是由哪些組件構成的?

其實我們很好奇 Arbitrum 作爲一個新穎且複雜的擴容技術,是由哪些組件構建的,經常能在社區裏聽到的 AVM 和 ArbOS 又是在這個協議中起到什麼作用。

Arbitrum 團隊表示,Arbitrum 由四個部分組成,分別是: 協議的智能合約 、 AVM (虛擬機) 、 ArbOS 和 資產橋 。

協議的智能合約 :有時候又被稱爲 EthBridge,指的是 Arbitrum Rollup 協議在以太坊上的智能合約,確保在該層之上的業務可以正確運行,並且提供了調解 Arbitrum 協議中如果出現「爭議」的邏輯。 (鏈聞注:Arbitrum 一詞來源於 Arbitrium,本意爲仲裁,也就是「解決爭議」)。

Arbitrum Virtual Machine (AVM) :AVM 虛擬機定位類似於 EVM (以太坊虛擬機) ,它將執行計算機程序,讀取輸入併產生輸出。

ArbOS :ArbOS 是一個運行在二層網絡中的操作系統 (OS),提供了全面支持 EVM 的兼容層,同時也將作爲 Arbitrum 鏈上的智能合約執行的記錄者、監督者和強制執行者。 (關於 AVM 和 ArbOS 介紹的 官方文檔)

資產橋 :允許用戶在 Arbitrum One 和以太坊主網之間發送以太坊和其他代幣。

Arbitrum One 的交易成本是否還有下降空間?

雖然根據我們之前的 估算 ,Arbitrum 的交易成本相比以太坊一層還是可以降低約一個數量級的,但是根據 L2 Fees 網站統計的數據來看,還是相比 部分 ZK Rollup 網絡 的使用成本高出幾倍。

不過也可以看到 L2 Fees 網站也爲 Arbitrum 做了一些備註,處於 Beta 階段的 Arbitrum One 目前被人爲限流了,未來正式版主網打開這個限制可能會進一步降低交易成本。

對於這個話題我們也詢問了 Arbitrum 團隊,他們表示,「短期內,我們正在努力減少每筆交易中的基礎費用,也就是批量發佈交易中分攤給每筆交易的成本, 我們很快就會看到交易成本下降 」。

但是從長期來看,Arbitrum One 的這套方案由於需要將每筆交易通過 calldata 的方式存到以太坊主網上,只要以太坊的容量不變,還是存在一個上限的。所以 Arbitrum One 的長期擴容可能性還是需要依賴於 以太坊 2.0 的數據分片技術 。

Arbitrum 團隊表示,「ETH 2.0 的數據分片將大大降低向以太坊發佈數據的成本,這對 Rollup 擴容技術至關重要。ETH 2.0 數據分片意味着更便宜的 calldata,我們很高興能成爲以太坊『以 Rollup 爲中心』路線圖的一部分。」

Arbitrum 是否還有更多擴容方案?

Arbitrum One 的上限受制於以太坊,那其他類型的擴容技術是不是有可能打開 Rollup 的天花板?

已經開始有團隊在探索比 Rollup 更高效的擴容方案了,雖然可能會犧牲一點安全性,但是獲得的效果是相當顯著的。比如 StarkWare 的 StarkEx 方案 通過和 dYdX 合作,提供了二層網絡中無需支付 Gas 的永續合約交易體驗。而 Matter Labs 也會在 zkSync 2.0 中引入 zkPorter 技術,降低數據可用性,但是成本能降低更多。

Matter Labs 的 zkPorter 鏈下數據解決方案

而對此,Optimistic Rollup 陣營一直沒有公開更多不同的擴容技術,去除數據可用性的優勢可能又會類似於 Plasma 技術。不過 Arbitrum 已經承認了會有更多的擴容方案,之後會和 Arbitrum One 共存。

Arbitrum 團隊表示,「Arbitrum One 是我們的旗艦級 Optimistic Rollup 解決方案,但事實上我們是有其他解決方案將與 Arbitrum One 共存。根據我們最早發佈的學術論文,Arbitrum 是最早探索混合數據模型的擴容解決方案,我們將繼續探索這些想法如何與 Arbitrum One 共存,敬請期待。」

定序器(Sequencer)是否可以審查交易?

在 L2 網絡中,有一個類似於一層網絡中「礦工」的角色,它將負責處理交易的順序,被稱爲 定序器 (Sequencer)。而對於早期的 L2 網絡來說,目前都只有一個 Sequencer,也就是團隊自己運營的節點。

所以以太坊社區也非常關心這個單一的 Sequencer 是否可能存在中心化或者交易審查的問題,比如說它可以選擇性的進行交易確認。而對於這個問題,團隊表示,雖然在當前版本的 Arbitrum One 主網中,只有一個負責交易排序的 Sequencer,但 Sequencer 無法審查交易,「 因爲用戶可以選擇繞過 Sequencer,直接在區塊鏈上發佈他們的交易,以這種方式將交易強制寫入區塊鏈中。 」

另外在 Arbitrum 官方文檔 中,團隊表示尚未加入懲罰 Sequencer 的機制,因爲這個節點是官方維護的,不會做出惡意行爲,但是未來 Arbitrum One 會切換到一個去中心化的公平排序服務。

而在 Sequencer 之外,該網絡還需要更多的驗證節點 (Validators) 來實時審查每筆交易,使得網絡的安全性更可靠,他們表示,「雖然目前只有一個 Sequencer,但是我們希望有更多驗證者來保證協議的正確性,所以我們將在短期內宣佈會參與這一驗證過程的知名機構。」

如果 ZK Rollup 是更長期的解決方案,Arbitrum 將如何長期保持競爭?

以太坊社區不少人認爲 ZK Rollup 纔是更長期的趨勢,雖然難度極高,但像 StarkWare 、 Matter Labs 、 Aztec 和 Polygon 收購的 Hermez 都專注在可編程的零知識證明這一領域的突破。包括以太坊基金會也組建了團隊在研發 zkEVM 技術 。

對此,Arbitrum 團隊表示,「如今的 Arbitrum 是最先進的、用戶和開發者友好的擴容平臺。Arbitrum 將繼續吸收最先進的技術,積極推動擴容領域的發展」。