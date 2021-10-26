 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

三房兩廳住得不委屈！18-25 坪的 10 大熱門居家案例，你想住進哪一間？

鉅亨網新聞中心
Tag
三房兩廳熱門案例室內裝修空間設計裝潢住宅新婚養育親子反而會隔間書房超強洞洞收納基本資料歐風成屋房間開放式隱藏美圖中島客廳長虹玻璃拉門多功能廚房臥室地板單身採取臥榻預售屋玄關二進鏡面電視牆遊戲夫妻倆衣櫃餐廳更衣室

編輯 陳東煌｜圖片提供 黑晶室內設計、寬象空間室內裝修有限公司、好和設計、哩里室內裝修設計有限公司、日作空間設計有限公司、堯丞希設計、諾禾空間設計 上碩室內裝修、禾禾設計、瀚觀室內裝修設計工程股份有限公司、爾聲空間設計

身為一名手頭有限的上班族，好不容易存了一筆錢，當然要把裝潢費用花在刀口上，但看了很多住宅的室內格局，發現如果要準備新婚宅，甚至是未來要養育小孩的親子宅，三房兩廳還是最符合生活需求。不過，若是室內坪數過小，硬塞三房兩廳進去，反而會影響到居住品質，因此建議坪數至少要有 18 坪以上，才不容易過於擁擠。以下整理了網友常討論的 18 到 25 坪實際案例，買屋前不妨參考別人是怎麼裝修的吧！

身為一名手頭有限的上班族，好不容易存了一筆錢，當然要把裝潢費用花在刀口上，但看了很多住宅的室內格局，發現如果要準備新婚宅，甚至是未來要養育小孩的親子宅，三房兩廳還是最符合生活需求。不過，若是室內坪數過小，硬塞三房兩廳進去，反而會影響到居住品質，因此建議坪數至少要有 18 坪以上，才不容易過於擁擠。以下整理了網友常討論的 18 到 25 坪實際案例，買屋前不妨參考別人是怎麼裝修的吧！

 

熱門案例 1：彈性隔間書房 & 超強洞洞板收納

 基本資料：18 坪｜北歐風｜新成屋｜2 大 2 小 
18 坪北歐風住宅居住著一家四口，室內在保留主臥跟兒童房之後，沙發後方的房間，改為半開放式書房，需要安靜時可以將洞洞板門片拉上，平時又可以敞開，讓爸媽隨時照看孩子，感到安心。而洞洞板的運用不僅於此，餐廚空間裡容易顯得凌亂的冰箱、家電，都隱藏於灰色洞洞板門之後，甚至在兒童房的牆面，都用了木質洞洞板，使孩子可以自由掛包包、放公仔，房間佈置瞬間變得超有趣。

 

看三房兩廳案例美圖。

看三房兩廳案例美圖。

看三房兩廳案例美圖。

看三房兩廳案例美圖。

看三房兩廳案例美圖。

看三房兩廳案例美圖。

熱門案例 2：加長型吊櫃 & 隱藏機密的多功能區

 基本資料：20 坪｜混搭風｜新成屋｜2 大 2 小 2 貓 
面對親子宅及寵物宅的多重需求，20 坪混搭風住宅將公私領域一分為二，並考量平時較少下廚，所以規劃地鐵磚裝飾的中島吧檯，搭配延伸至客廳的白色吊櫃，不僅拉開了空間感，還變成貓咪的伸展台。私領域則是透過雙色牆隱藏主臥及次臥的入口，而以長虹玻璃拉門分隔的多功能書房，除了實現男主人的夢想之外，轉角的貓跳台和連接次臥的貓洞，讓愛貓完美融入居家生活裡。

 

看三房兩廳案例美圖。

看三房兩廳案例美圖。

看三房兩廳案例美圖。

看三房兩廳案例美圖。

看三房兩廳案例美圖。

看三房兩廳案例美圖。

熱門案例 3：斜屋頂廚房中島區 & 臥室玻璃地板

 基本資料：20 坪｜現代風｜新成屋｜1 大 
20 坪的單身宅擁有 5 米 6 的屋高優勢，因此在入門處以斜屋頂造型，創造廚房中島區的挑高感，一進門就能看向窗外美景，瞬間沉醉於寬廣無垠的視野。而連接上下兩層的樓梯，讓人可以在踏出每一步時，都能體會到不同角度的窗外景觀。臥室的部分地板採取強化玻璃材質，一方面可以俯瞰廚房樣貌，另一方面也能夠由下往上，體驗複層豪宅的挑高視覺。

 

看三房兩廳案例美圖。

看三房兩廳案例美圖。

看三房兩廳案例美圖。

看三房兩廳案例美圖。

看三房兩廳案例美圖。

看三房兩廳案例美圖。

熱門案例 4：樂高與塗鴉牆 & 隱藏收納臥榻

 基本資料：23 坪｜混搭風｜預售屋｜2 大 3 小 
23 坪預售屋的格局規劃，是設計師跟全家人詳細討論的結果，比方原本玄關深度較淺，但因為家裡人口不少，所以重新調整玄關跟廚房的比例，將玄關尺度拉大，並設置樂高牆、白板牆、玄關櫃及兒童穿鞋椅等，營造親子熱絡互動的生活情境。由於書房為三位女兒共用，所以把開放式收納櫃、臥榻的隱藏儲物空間，都均分為三等份，讓小小姊妹們共同使用不吵架，促進孩子間的好感情。

 

看三房兩廳案例美圖。

看三房兩廳案例美圖。

看三房兩廳案例美圖。

看三房兩廳案例美圖。

看三房兩廳案例美圖。

看三房兩廳案例美圖。

熱門案例 5：二進式玄關 & 房間隱藏鏡面

 基本資料：24 坪｜日式無印風｜新成屋｜2 大 2 小 
考量到進出門的衛生，24 坪無印風住宅選擇玻璃拉門，劃分出二進式玄關，讓外界髒污留在落塵區。而因為女主人期盼白天可以在家經營美甲工作室，晚上又能跟孩子與老公共享自在空間，所以兼作工作檯面的中島旁，特別用拉門隱藏大型儲物櫃，方便收納指甲彩繪的各種用品。主臥化妝桌則利用上掀式鏡面，隱藏下方的彩妝用具，而一旁白牆能適時拉出全身鏡，避免鏡對床的風水疑慮。

 

看三房兩廳案例美圖。

看三房兩廳案例美圖。

看三房兩廳案例美圖。

看三房兩廳案例美圖。

看三房兩廳案例美圖。

看三房兩廳案例美圖。

熱門案例 6：弱化電視牆 & 多功能遊戲室

 基本資料：24 坪｜北歐風｜新成屋｜2 大 
對於新婚夫妻而言，住宅不僅要想到現在的生活需求，更要預留未來養育孩子的空間，因此室內首先將電視牆與沙發位置對調，並刻意弱化電視牆的比重，讓夫妻倆能享有開闊的公領域視野。而電視主牆後方，規劃為半開放式的多功能室，兼具書房、遊戲室和客房等機能，且透過室內開窗的方式，強化空間明亮感。臥室則藉由一整排衣櫃，滿足夫妻倆的收納所需。

 

看三房兩廳案例美圖。

看三房兩廳案例美圖。

看三房兩廳案例美圖。

看三房兩廳案例美圖。

看三房兩廳案例美圖。

看三房兩廳案例美圖。

熱門案例 7：親子共廚中島 & 玻璃隔間臥室

 基本資料：25 坪｜現代風｜新成屋｜2 大 2 小 
原本跟長輩同住，一家四口擠在同一間房，但想到孩子漸漸長大，因此夫妻倆帶著一兒一女，搬進 25 坪的現代風住宅，開啟全新的親子日常。開放式的餐廚空間，讓媽媽可以在中島一邊烹飪佳餚，一邊與坐在餐廳的孩子聊天，甚至還能帶著小朋友一起揉麵團，共享天倫之樂。私領域採取透明的玻璃隔間，搭配開放式衣物收納，使光線照亮主臥、小孩房及遊戲室，又能用懸掛的衣服強化隱私。

 

看三房兩廳案例美圖。

看三房兩廳案例美圖。

看三房兩廳案例美圖。

看三房兩廳案例美圖。

看三房兩廳案例美圖。

看三房兩廳案例美圖。

熱門案例 8：雙面功能電視牆 & 隱藏式臥榻區

 基本資料：25 坪｜混搭風｜新成屋｜3 大 
空間不一定要隔出過多的封閉隔間，有時候適時地開放，反而會發揮更好的使用效果。像這間 25 坪的混搭風住宅，就透過清新的無印風格，加上家具家飾的藍綠配色，讓生活在極簡中帶有活潑感受。公共空間規劃雙面功能的電視牆，以及複合式的用餐吧檯，一次滿足休閒、吃飯、工作及閱讀等需求。臥榻區則運用隱藏式拉門，為居住者提供放空的私密角落，門打開時又能維持明亮感。

 

看三房兩廳案例美圖。

看三房兩廳案例美圖。

看三房兩廳案例美圖。

看三房兩廳案例美圖。

看三房兩廳案例美圖。

看三房兩廳案例美圖。

熱門案例 9：下午茶卡座餐廳 & 獨立更衣室

 基本資料：25 坪｜美式風｜新成屋｜1 大 
25 坪的美式風住宅，從客變時就委託設計師專業規劃，利用微調格局的方式，讓室內滿足單身女子的各種所需。玄關藉由門框造型，劃分出二進式動線，接著餐廳設置深藍色卡座，打造姐妹淘喝下午茶的聚會場所。而通往私領域的雙開門設計，讓人有種高雅的生活儀式感。除此之外，專為女性打造的獨立更衣室，融入頂天立地的衣櫃、開放式的衣物收納，以及靠窗的化妝台，梳妝更衣超便利。

 

看三房兩廳案例美圖。

看三房兩廳案例美圖。

看三房兩廳案例美圖。

看三房兩廳案例美圖。

看三房兩廳案例美圖。

看三房兩廳案例美圖。

熱門案例 10：清玻璃拉門廚房 & 長虹玻璃拉門書房

 基本資料：25 坪｜北歐風｜預售屋｜2 大 2 小 
孩子在大自然中長大，不是遙不可及的夢想，而是 25 坪北歐風住宅的真實樣貌，由花磚玄關走進室內，公領域擁抱翠綠景觀，並將客廳整合走道空間，預留寬廣的親子活動區域。餐廳一側有兩扇玻璃拉門，一為清玻璃材質，可以阻隔廚房油煙，二為長虹玻璃拉門區隔的書房，採取半開放式設計，延伸空間感與採光。薄荷綠床頭牆的主臥，藉由木白色梳妝台，與雙鏡面拉門更衣室，兼具實用和美感。

 

看三房兩廳案例美圖。

看三房兩廳案例美圖。

看三房兩廳案例美圖。

看三房兩廳案例美圖。

看三房兩廳案例美圖。

看三房兩廳案例美圖。

 

【本文經授權，轉載自設計家，不開放合作夥伴轉載】

 


 

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

00898即刻解鎖財富密碼

新醫療湧現大商機，萬元立即輕鬆入手

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

00898即刻解鎖財富密碼

新醫療湧現大商機，萬元立即輕鬆入手

滙豐銀行點綠成金!ESG投資新趨勢

立即了解ESG基金 + 綠色貸款

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

00898即刻解鎖財富密碼

新醫療湧現大商機，萬元立即輕鬆入手

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

00898即刻解鎖財富密碼

新醫療湧現大商機，萬元立即輕鬆入手

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

00898即刻解鎖財富密碼

新醫療湧現大商機，萬元立即輕鬆入手

滙豐銀行點綠成金!ESG投資新趨勢

立即了解ESG基金 + 綠色貸款

left arrow
right arrow

相關新聞