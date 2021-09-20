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白宮宣布將鬆綁旅遊限制 三大航空股聞訊上漲

鉅亨網編譯段智恆
白宮宣布將鬆綁旅遊限制 三大航空股聞訊上漲(圖片：AFP)
白宮宣布將鬆綁旅遊限制 三大航空股聞訊上漲(圖片：AFP)
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白宮新冠疫情旅遊禁令鬆綁英國歐盟航空公司聯合航空美國航空達美航空產業

白宮周一（20 日）表示，將放寬對英國與歐盟等接種新冠疫苗遊客的旅行限制，美國三大航空股聞訊上漲。

截稿前，美國航空 (AAL-US) 漲 1.19%，每股暫報 19.96 美元、聯合航空 (UAL-US) 漲 0.11%，每股暫報 44.59 美元、達美航空 (DAL-US) 漲 0.20%，每股暫報 40.20 美元

白宮疫苗協調官員 Jeff Zients 表示，入境美國非公民身份旅客必須出示疫苗接種紀錄，以及出發前三天內的新冠病毒篩檢陰性證明。

新的規定將於 11 月初生效，航空公司預估這項措施將提振假日機票預訂。

美國旅遊限制自前總統川普執政時期開始實施，後來拜登政府上任後也繼續維持原措施，過去幾個月來，航空公司與其他旅遊業一直呼籲政府放寬限制。

自今年春天疫苗廣泛接種以來，歐洲與英國已放寬入境規定，但美國並未採取對應措施，仍保持外國旅客禁令，對航空、零售、旅遊、餐飲等產業造成大規模影響。

此次美國旅遊限制鬆綁有對應配套措施，Zients 表示，在未來幾周美國疾病管制暨預防中心（CDC）將頒布一項新命令，要求航空公司收集每位前往美國的旅客資訊，以便追蹤接觸史。

今年六月，美國、英國、歐盟、墨西哥、加拿大曾宣布，將組成小組，研究如何安全地重新開放國際旅遊。

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