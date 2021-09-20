白宮宣布將鬆綁旅遊限制 三大航空股聞訊上漲

白宮周一（20 日）表示，將放寬對英國與歐盟等接種新冠疫苗遊客的旅行限制，美國三大航空股聞訊上漲。

截稿前，美國航空 (AAL-US) 漲 1.19%，每股暫報 19.96 美元、聯合航空 (UAL-US) 漲 0.11%，每股暫報 44.59 美元、達美航空 (DAL-US) 漲 0.20%，每股暫報 40.20 美元。

白宮疫苗協調官員 Jeff Zients 表示，入境美國非公民身份旅客必須出示疫苗接種紀錄，以及出發前三天內的新冠病毒篩檢陰性證明。

新的規定將於 11 月初生效，航空公司預估這項措施將提振假日機票預訂。

美國旅遊限制自前總統川普執政時期開始實施，後來拜登政府上任後也繼續維持原措施，過去幾個月來，航空公司與其他旅遊業一直呼籲政府放寬限制。

自今年春天疫苗廣泛接種以來，歐洲與英國已放寬入境規定，但美國並未採取對應措施，仍保持外國旅客禁令，對航空、零售、旅遊、餐飲等產業造成大規模影響。

此次美國旅遊限制鬆綁有對應配套措施，Zients 表示，在未來幾周美國疾病管制暨預防中心（CDC）將頒布一項新命令，要求航空公司收集每位前往美國的旅客資訊，以便追蹤接觸史。

今年六月，美國、英國、歐盟、墨西哥、加拿大曾宣布，將組成小組，研究如何安全地重新開放國際旅遊。