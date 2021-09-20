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輝瑞：5至11歲兒童接種BNT疫苗 安全且免疫反應良好

鉅亨網編譯林薏禎
輝瑞：5至11歲兒童接種BNT疫苗 安全且免疫反應良好 (圖：AFP)
輝瑞：5至11歲兒童接種BNT疫苗 安全且免疫反應良好 (圖：AFP)
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輝瑞BioNTech疫苗兒童新冠Delta

輝瑞 (Pfizer) 與 BioNTech 週一 (20 日) 表示，在一項針對 5 至 16 歲的兒童疫苗試驗中，其共同研發新冠疫苗產生強勁的免疫反應，且耐受性及安全性均良好，計劃儘快在美國尋求緊急使用授權 (EUA)，可望再為疫苗接種寫下新篇章。

根據最新試驗，在間隔 3 週向超過 2,000 名受試者注射 2 劑各 10 微克的輝瑞 / BNT 疫苗後發現，產生的免疫反應及副作用，與一項接種成人劑量的 16 至 25 歲族群試驗結果吻合。

輝瑞執行長 Albert Bourla 透過聲明表示，其渴望將疫苗保護力拓展至年輕族群，但必須先獲得監管單位授權。作為緊急使用授權申請的一部份，該公司計劃將本次試驗數據提交給美國食品和藥物管理局 (FDA)，並與歐洲等地監管單位分享。

週一截稿前，輝瑞 (PFE-US) 於美股盤前跌 1.4%，BioNTech(BNTX-US) 跌 4.5%。

Bourla 上週表示，可能會在本月底前提交 5 至 11 歲的兒童試驗數據，並預計最快 10 月底公布年齡層介於 6 個月至 5 歲兒童的疫苗效力數據。

發布試驗結果不久前，美國才剛迎來開學季，因 Delta 變種病毒傳播迅速，不少家長對於孩子至今無法接種疫苗感到擔憂。

目前輝瑞 / BNT 疫苗在美國的可接種年齡範圍落在 16 歲以上，12 至 15 歲孩童接種仍屬於緊急使用授權。

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