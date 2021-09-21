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〈紐約匯市〉恆大危機帶動避險需求 美元攀高 日圓瑞郎勁揚

鉅亨網編譯余曉惠
〈紐約匯市〉恆大危機帶動避險需求 美元攀高 日圓瑞郎勁揚 (圖:AFP)
〈紐約匯市〉恆大危機帶動避險需求 美元攀高 日圓瑞郎勁揚 (圖:AFP)
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紐約匯市美元美元指數DXY聯準會FedTaper美國經濟縮減購債退場QE

中國地產商恆大債務問題引爆市場恐慌，並帶動避險需求，使美元對主要貨幣周一 (20 日) 上漲，日圓瑞士法郎上揚，離岸人民幣則貶至將近一個月低點。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.025%，保持在 93 之上。

中國地產巨頭恆大帳上有 3,050 億美元負債，該公司周四將有一筆 8350 萬美元債券利息到期，目前正試圖籌集資金，市場擔心債務違約危機蔓延。中國當局周一警告，如果恆大情況無法穩定下來，可能對中國金融系統帶來更廣泛的風險。

對恆大違約危機的擔憂，讓人民幣在上周四觸及三個月高點後開始下滑。美元人民幣周一報 6.4839 元兌 1 美元，富國銀行分析施預測，美元人民幣下個月將升至 6.6 元。

G10 貨幣中，日圓、瑞郎這兩種避險貨幣是唯二比美元強勢的貨幣。日圓美元升值 0.58% 至 109.32 日圓

Western Union Business Solutions 資深市場分析師 Joe Manimbo 說：「在投資人釐清恆大事件能否找到有序的解決方法之前，資金將持續逃入美元。」

除了恆大風暴，投資人也關注本周多家央行的決策會議，美國聯準會 (Fed)、英國央行 (BOE)、巴西央行、南非央行、挪威央行、瑞典央行都將召開決策會議。

英鎊美元貶 0.63% 至 1.3656 美元

商品貨幣加幣美元也走軟，最低觸及 1.2895 加幣，是四周低點。加拿大將舉行大選，民調顯示現任總理杜魯道 (Justin Trudeau) 聲勢領先，但不太可能帶領執政黨在國會取得過半席次。

加密貨幣挫跌，比特幣下滑 7.76% 至 43,577.67 美元

截至周二 (21 日) 台灣時間約 6:00 價格： 

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