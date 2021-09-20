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本週操盤筆記：Fed 9月會議、微軟新品發表會、主要經濟體PMI

鉅亨網新聞中心
本週操盤筆記　(圖片：AFP)
本週操盤筆記　(圖片：AFP)
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本週重點國際財經大事包括：Fed 9 月利率會議、微軟秋季新品發表會、主要經濟體製造業 PMI，其中市場最為關注 Fed 9 月利率會議。

本週操盤筆記 (0920-0924)

1.Fed 9 月利率會議：

聯準會 (Fed) 將於週四 (23 日) 召開 9 月利率會議，市場預期 Fed 將維持利率走廊在 0-0.25% 不變，並在 9 月繼續維持當前每月 QE 購債 1200 萬美元

但市場關注，Fed 可能會在 9 月會議上繼續警示正朝著縮減 QE 購債 (Taper) 的方向前進，並於 11 月正式宣布 Taper。

2. 微軟秋季新品發表會：

台北時間週三 (22 日) 晚間 23:00 微軟將召開秋季新品發表會，市場預期，微軟將發布第二代 Surface Duo 2、新高階筆電 Surface Book 4，以及旗艦機 Surface Pro 第八代。

其中，旗艦機 Surface Pro 8 預計將採用 Intel 11 代處理器、新款鍵盤保護蓋、升級 12.3 吋螢幕，同時基準記憶體配置亦將改為 8GB，取代先前的基準配置 4GB。

另外，微軟亦可望公布更多的　Windows 11 細節和消息。

3. 主要經濟體製造業 PMI：

本週調研機構 Markit 將公布 9 月製造業 PMI 初值報告，包括美國、英國、日本、歐元區、法國、德國等國都將發布。

其中市場最關注美國 9 月製造業 PMI 初值表現，預期美國 9 月製造業 PMI 初值約持平上月終值表現，估落在 61.0，顯示美國經濟仍是相當活絡。

4. 多位 Fed 官員發表談話：

週五 (24 日) 多位 Fed 官員將發表談話，其中 2022 輪值票委克利夫蘭主席梅斯特 (Loretta Mester) 將就美國經濟前景發表講話，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell)、副主席克拉里達 (Richard Clarida)、理事鮑曼 (Michelle Bowman) 也將發表談話。

市場聚焦 Fed 官員們對未來 Taper 路徑之規劃，也關注 Fed 對當前美國通膨率仍居高不下的想法與態度。

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