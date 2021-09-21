中國恒大集團釀破產危機 從鐵礦砂到銅都下跌

中國恒大集團因債務違約風險升高可能破產，投資人擔憂中國經濟以及建築與原物料需求受打壓，大宗商品價格包括鐵礦砂與銅在內周一（20 日）受到衝擊紛紛下跌。

Price Futures Group 高級分析師 Phil Flynn 表示，圍繞在恒大集團「不斷惡化的擔憂」引發人們對中國經濟危機的恐慌，替中國消費的多種大宗商品價格帶來下跌壓力。

Flynn 說：「在這些問題中重要的是：恒大集團是否會成為中國版『雷曼時刻』（Lehman Moment），導致比中國預期更嚴重的系統性風險，以及中國是否能控制這場危機產生的惡果。」

他說：「就目前而言，稱這是一場重大的危機還為時過早，而且市場可能過度誇大商品需求面臨的風險，只有時間才能證明一切。」

芝加哥商品交易所（CME）交投最活躍的 12 月鐵礦砂期貨 (含鐵量 62%) 合約周一收盤下跌 8.3%，報每噸 91.75 美元，道瓊市場數據（Dow Jones Market Data）顯示，本月跌幅可能達到 37%。

交投最活躍的 12 月期銅周一下跌 0.13 美元或 3.1%，收每磅 4.115 美元，本月迄今累計下跌 6%。相較之下，避險買盤推高周一金價。

Libertas Wealth Management Group 總裁 Adam Koos 表示，如果恒大集團真的垮台，金屬市場的供需可能會突然陷入嚴重失衡，有利空頭，更別提可能發生的其他違約事件。

Koos 說，期貨交易人在想這是否為一次性事件，如果其他開發商公布類似消息，恐慌的氛圍可能會波及中國整個金融市場，導致潛在的災難性拋售。

Infrastructure Capital Management 執行長 Jay Hatfield 表示，恒大違約的可能性加大中國經濟 2022 年放緩的可能。

Hatfield 說，中國經濟放緩會反過來增加美國明年經濟陷入衰退的可能性，中國為全球最大石油與鐵礦砂進口國，因此中國經濟成長出現任何放緩，都會降低對這些大宗商品的需求。

周一油價走跌，美國西德州原油 10 月交割的期貨價格下跌 1.68 美元或 2.3%，報每桶 70.29 美元。英國布蘭特原油 11 月期或合約價格下跌 1.42 美元，相當於跌 1.9%，至每桶 73.92 美元。

與此同時，U.S. Bank Wealth Management 資深投資策略師 Rob Haworth 表示，與鋼鐵產業相關的大宗商品更令人擔憂，因為該商品是中國廈門與福建兩省為對抗新冠疫情實施的新限制措施中「受最大影響」的商品。

Haworth 表示，從宏觀角度來看，恒大債務問題可能會導致「房地產市場謹慎，建築活動受限，削弱對關鍵大宗商品的需求」。Haworth 也說，雖然目前恒大事件確實會緩和經濟短期成長，但他對全球經濟前景仍抱正面看法。