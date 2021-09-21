鐵礦砂價格崩跌 澳三大礦業巨頭市值蒸發逾千億美元

受中國限產與房市景氣冷卻影響，不到 2 個月的時間內，澳洲三大鐵礦砂巨頭市值便已蒸發 1,090 億美元。

根據彭博計算，自 7 月 29 日以來，全球最大鐵礦砂供應商力拓 (Rio Tinto) 已下跌 29%，必和必拓 (BHP) 跌 30%，Fortescue Metals Group(FMG)則暴跌 44%，三者合計共造成 1,500 億澳元的股票價值損失(約 1,090 億美元)。

7 月底以來，澳洲三大礦業巨頭股價急劇下挫 (圖：Bloomberg)

此外，股票權重合計占澳洲基準指數 S&P/ASX 200 至少 8% 的三家礦業商，這段期間也導致基準指數跌約 2%。

力拓週一 (20 日) 在澳洲證交所 (ASX) 收跌 3.6%，報 95.24 澳元；必和必拓跌 4.2％，報 37.53 澳元；FMG 跌 3.7%，報 14.70 澳元。

為了能在明年 2 月的北京冬季奧運前，有效降低空氣污染，中國正在積極推行限產政策，市場分析認為，鐵礦砂和礦業股表現恐持續有壓，因此各大券商紛紛下調礦業公司獲利預期。

Morgans Financial Ltd 上週大砍 FMG 目標價至少四分之一，至 14.15 澳元，Morgans 分析師 Adrian Prendergast 表示，其對大型礦商仍抱持謹慎態度，鐵礦砂價格短期內料趨疲。

瑞銀 (UBS) 也重申力拓股票評級為「賣出」，稱鐵礦砂修正速度快於原先預期，並預計，今年下半年鐵礦砂市場將供應過剩，價格恐於未來數月跌破每噸 100 美元，2022 年鐵礦砂均價為每噸 89 美元。

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