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〈能源盤後〉恆大引起廣泛拋售後 美庫存大減預期支撐 原油上漲

鉅亨網編譯許家華
〈能源盤後〉恆大引起廣泛拋售後 美庫存大減預期支撐 原油上漲 (圖片:AFP)
〈能源盤後〉恆大引起廣泛拋售後 美庫存大減預期支撐 原油上漲 (圖片:AFP)
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石油原油天然氣汽油OPEC

週二 (21 日) 交易，原油期貨價格收高，係因受到美原油庫存大幅下降的預期心理支撐。

此前一日因中國房地產巨頭恆大集團違約，激起市場避險心理而廣泛拋售風險資產，如石油、股市。

Rystad Energy 石油市場分析師 Nishant Bhushan 寫道：「這像是在坐雲端飛車，因為市場似乎對如何解釋兩種相反的力量感到困惑，一邊是對中國恆大違約可能性的擔憂，另一邊是美國供應緊繃的跡象。」

  • 10 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 27 美分或 0.4%，收每桶 70.56 美元，盤中低點曾觸及 69.67 美元，該期貨今日收盤屆期。
  • 11 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 35 美分或 0.5%，收每桶 70.49 美元，此轉為最近月期貨。
  • 11 月交割的 Brent 原油期貨價格上升 44 美分或 0.6%，收每桶 74.36 美元

Blue Line Futures 分析師在報告中寫道：「美國原油庫存減少的預期，以及 OPEC+ 8 月減產協議的遵循程度達 116%，這兩項帶來看漲的順風。」

「我們預期，近期的風險格局將出現看漲順風，自此我們確信，有關 Delta 變種病毒的消息漸漸消退後，將可帶來強勁的年底反彈。因為美國已經開始制定計畫，要解除國際旅客的旅行禁令，我們預期這會變成第四季持續的說法。」

與此同時，墨西哥灣原油生產也逐漸自 8 月 29 日登陸路易斯安那州海岸的颶風艾達中緩慢恢復。美國安全與環境執法局 (BSEE) 週二估計，墨西哥灣 16.6% 或約 320909 桶 / 日的石油產能仍颶風衝擊而處於關閉狀態。

施耐德電氣全球大宗商品分析師 Christin Redmond 週二報告指出：「產能持續自艾達颶風造成的破壞中緩慢恢復，目前超過 80% 的海上平台已經恢復運作。」

「但殼牌近期宣布基礎設施遭重大破壞，剩餘暫停的產能可能會更長時間停產。」

墨西哥灣最大生產商荷蘭皇家殼牌 (Royal Dutch Shell) 週一宣布，其 WD-143 轉運設施遭到的損害要到明年第一季才會完全恢復。

美國能源資訊署 (EIA) 週三將公布上週美國石油供應數據。API 公布，上週 (9/17 止) 美國原油庫存減少約 610 萬桶、汽油庫存減少約 43.2 萬桶、蒸餾油庫存減少約 270 萬桶。

根據標普全球普氏能源資訊 (S&P Global Platts) 調查，分析師平均預期，上週美國原油庫存減少 380 萬桶、汽油庫存減少約 90 萬桶、蒸餾油庫存減少約 140 萬桶。

其他能源商品交易
  • 10 月交割的汽油期貨價格下跌 0.5% ，收近每加侖 2.105 美元
  • 10 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.7%，收每加侖 2.174 美元
  • 10  月交割的天然氣期貨價格大跌 3.6%，收每百萬 Btu 4.805 美元
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