康菲石油一年內豪擲230億美元收購 躍居美頁岩油業二哥

康菲石油（ConocoPhillips）(COP-US) 以 95 億美元收購荷蘭皇家殼牌（Royal Dutch Shell）德州二疊紀油田後，使執行長 Ryan Lance 在不到一年的時間共為頁岩油砸下 230 億美元，助康菲成為二疊紀油田第二大頁岩油生產商的地位。

Lance 在 9 個月前以 133 億美元完成對競爭對手、頁岩油鑽探公司康喬資源（Concho Resources）的收購後，本周一（20 日）又以 95 億美元收購殼牌在德州的二疊紀油田，此舉確立該公司未來經營重心將放在頁岩油上。

康菲石油的戰略是基於全球對廉價石油的需求，以及公司能以更少碳排開採頁岩油的技術上，雖然殼牌、英國石油（BP）、挪威石油公司 Equinor 紛紛放棄石油轉向開發綠能，但 Lance 認為石油與天然氣不會這麼快被取代。

Lance 說，在買下殼牌的油田後，康菲石油可以獲得相當於超過 10 年的產量，並提供給股東優於一次性股利的報酬。

Enverus 資深併購分析師 Andrew Dittmar 說：「在頁岩油田興盛時期，康菲石油耐心等待收購機會，現在出現具吸引力的收購價值，便開始下手收購。」

根據 Enverus 數據，康菲石油在收購康喬資源後，全球石油生產商排名第四，如今收購殼牌油田資產後，排名瞬間躍升至第二位。

由於低油價和高債務水位，西方石油公司 (OXY-US) 去年被迫減產，丟失二疊紀油田最大石油生產商的桂冠，隨後雪佛龍 (Chevron) (CVX-US) 的排名穩步上升，但今年遭收購 Parsley Energy 與 DoublePoint 兩家能源公司的先鋒自然資源公司 (Pioneer Natural Resources) (PXD-US) 超越，先鋒一舉登上冠軍寶座。

石油公司產量排名變化。(圖片來源：Bloomberg)

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