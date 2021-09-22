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〈貴金屬盤後〉Fed會議前夕 美元回落 黃金連2漲

鉅亨網編譯許家華
〈貴金屬盤後〉Fed會議前夕 美元回落 黃金連2漲 (圖片:AFP)
〈貴金屬盤後〉Fed會議前夕 美元回落 黃金連2漲 (圖片:AFP)
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黃金白銀貴金屬

週二 (21 日) 交易，由於美元回落，黃金期貨價格連續第二日收高，部分係因中國房地產巨頭恆大可能違約的擔憂情緒支撐。

交易者也在為 Fed 即將展開為期 2 日的政策會議作準備。

Zaner 分析師週二報告指出：「中國內部金融問題蔓延的可能性，中國疫情持續存在，全球股市大幅下跌，以及中國推出重大刺激措施的可能性為黃金多頭添柴加薪。」

  • 12 月交割的黃金期貨價格上漲 14.40 美元或 0.8，收每盎司 1778.20  美元。前一日上漲 0.7%。

然而，週二全球股市部分出現復甦，黃金收盤時道指和 S&P 仍走揚，以及美國公債殖利率上升，抑制了黃金漲勢。

週二數據顯示，美國建商 8 月房屋開工率為 162 萬套，較上個月已上修的數據再提高 3.9%。數據公布後，黃金仍延續早前漲幅。

週二市場交易行動表明，對中國高槓桿房地產開發商恆大前景的擔憂目前已經消退，但這尚未完全消減貴金屬需求，因為 Fed 週三將總結會議，其聲明可能是大宗商品的催化劑。

Zaner 分析師表示，「目前 Fed 週三將出台的政策縮限了黃金一些買盤，但倘若恆大價值 3050 億美元的債務真的違約，剩餘的買盤可能湧入市場。」但他們認為恆大應該不會真的違約，「就算真的違約，中國也會迅速遏制違約的後果。」

與此同時，美元目前自先前連 4 日的漲勢中大幅回調，ICE 美元指數跌破 93，這可能加速買盤。ICE 美元指數週二下降近 0.1% 至 93.233。

ThinkMarkets 市場分析師 Fawad Razaqzada 報告指出，「對黃金交易者來說，美元方向與股市一樣重要。這方面，至少在 FOMC 週三發表聲明前，美元走勢可能會多空交錯。」

「如果股市拋售回報，或許會降低各國央行在未來幾個月削減刺激措施的可能性，這就會導致殖利率下降，以及黃金價格走強。」

近期因美國經濟數據強勁，黃金價格承壓，支撐了 Fed 於今年年底削減每月購債 1200 億美元債券規模的信念。

其他金屬商品
  • 12 月交割的白銀期貨價格上漲 41 美分或 1.8%，收每盎司近 22.61 美元
  • 12 月交割的銅期貨價格上漲 0.3%，收近每磅 4.13 美元
  • 10 月交割的白金期貨價格上漲 5.7%，收每盎司 950.80 美元，稍微收斂了近期跌勢。
  • 12 月交割的鈀金期貨價格上漲 1.6%，收每磅 1894.50 美元，稍微收斂了近期跌勢。

針對鉑金和鈀金本月走低，Zaner 分析報告指出，「成長風險不斷增加，以及對央行縮表的擔憂，加上車廠晶片短缺，削弱了鉑金和鈀金的需求前景。」

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