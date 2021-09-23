〈貴金屬盤後〉黃金小漲 Fed聲明再推升 但鮑爾發言後 價格回落

週三 (22 日) 交易，黃金期貨價格小漲，且在 Fed 公布政策聲明後進一步上升，但隨後因投資者權衡 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 的言論，價格回落。

Fed 官員暗示，央行可能很快會決定削減購債規模，並在明年底前升息。

黃金期貨收盤後不久，Fed 表示：「倘若進展大致如預期，委員會認為購債步伐可能很快就會放緩。」

此外，在最新預測中，央行草擬 2023 年升息 3 次，另外 2024 年再升息 3 次，將基準利率在期末調升回 1.8%。

黃金策略基金 (QGLDX-US) 聯合投資組合經理 Jason Teed 表示，Fed 示意將按時程調升利率，2023 年至少升息 3 次。

投資者也在探詢，看是否有跡象顯示，央行擔憂中國高槓桿房地產開發商恒大引起美國和其他地方的連鎖反應。

「大眾一直擔心，Fed 可能試圖緩解中國的金融問題蔓延。因此，儘管有經濟復甦和暫時性通膨跡象，但在可預見的未來，利率預計將保持在低位。」

Teed 表示：「儘管如此，Fed 似乎並不過度擔憂這種蔓延，且他們的聲明似乎更強烈地暗示升息和減少貨幣支撐。Fed 升息往往會給金價帶來阻力。」

12 月交割的黃金期貨價格上漲 60 美分或 0.03%，收每盎司 1778.80 美元。

在 Fed 發布聲明後，黃金電子盤交易，12 月交割的黃金期貨上漲至每盎司 1786 美元，但隨著鮑爾在新聞發佈會後的談話出現，黃金價格走跌至 1769.20 美元。

雖然央行新發布的未來幾年經濟預測顯示，Fed 明年將升息 25 個基點，但鮑爾在記者會上強調：「這些預測並不代表委員會的決定或計畫，且沒有人具體知道一年後或更久之後的經濟狀況。」

黃金時事通訊編輯 Brien Lundin 表示：「儘管最初對 Fed 政策聲明做出了正面回應，但進一步衡量後，加上鮑爾在記者會上的聲明，這讓投資者降低了看漲情緒。」

然而，Lundin 認為「QE 退場實際啟動，可能會是黃金的跳板，就像 Fed 在 2015 年 12 月首次升息，反而結束了黃金的長期熊市。」

「真的取消寬鬆政策，就像是移開黃金身上的拋售壓力，因為投機者一直押注這件事。」他說。

另外，由於仍在努力對應 Delta 變種病毒引起的新冠疫情，日本央行週三證實將堅持超寬鬆貨幣政策。

其他金屬商品

12 月交割的白銀期貨價格上漲 1.3%，收每盎司近 22.91 美元。

12 月交割的銅期貨價格上漲近 3.1%，收近每磅 4.25 美元。

10 月交割的白金期貨價格上漲 5.3%，收每盎司 1001.10 美元。

12 月交割的鈀金期貨價格上漲 7.5%，收每磅 2036.20 美元。

FactSet 數據顯示，在連續兩週下跌後，白金和鈀金都出現強勁漲幅。