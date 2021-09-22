美歐將加強投資審查聯手抗中 但法國潛艦風波為合作埋下變數

美國和歐盟貿易科技委員會預定下周三 (29 日) 在匹茲堡召開首次會議，根據彭博取得的聲明草稿，雙方將加強投資審查規定、落實出口管制，並對抗「非市場扭曲政策」，劍指中國意味濃厚。但美法之間因為潛艦銷售陷入外交齟齬，此會議是否如期舉行仍有變數。

美國和歐盟 6 月成立美歐貿易科技委員會 (U.S.-EU Trade and Technology Council，TTC)，彭博取得的文件顯示，美歐將呼籲各國合作，避免技術遭誤用、對抗強迫勞動，並透過出口管制保障智慧財產權，支持全球公平競爭。

文件還顯示，美歐將一同對抗「非市場扭曲政策」，意指中國貿易政策。此草稿尚未定案。

這場會議出席官員包括美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 和貿易代表戴琪 (Katherine Tai)，以及歐盟執委會執行副主席維斯塔哲 (Margrethe Vestager) 和杜姆布羅夫斯基斯 (Valdis Dombrovskis)。

然而美法正因為澳洲潛艦合約陷入外交齟齬，包括荷蘭在內的歐盟國家，都支持法國暫緩舉辦高峰會的訴求。澳洲日前與美、英組成 AUKUS 防衛聯盟，發展核動力潛艦，並取消已經與法國簽署的 652 億美元潛艦採購合約。

根據文件草稿，TTC 將成立 10 個工作小組，在科技標準、氣候、供應鏈、半導體、全球貿易等領域強化合作，各國將共享非市場扭曲政策和商業行為的資訊，設法降低風險。

所謂的貿易扭曲行為包括強迫勞動、國家授意的剽竊智慧財產權行為、扭曲市場的補貼措施 (包括透過和直接給予國營企業)、歧視外國企業和其產品與服務。美國指控，這些都是中國的商業行為。

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