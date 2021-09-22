 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

美歐將加強投資審查聯手抗中 但法國潛艦風波為合作埋下變數

鉅亨網編譯余曉惠
美歐將加強投資審查聯手抗中 但法國潛艦風波為合作埋下變數 (圖:AFP)
美歐將加強投資審查聯手抗中 但法國潛艦風波為合作埋下變數 (圖:AFP)
Tag
貿易美國歐盟拜登中國美中強迫勞動法國軍售潛艦澳洲英國智慧財產權審查投資審查

美國和歐盟貿易科技委員會預定下周三 (29 日) 在匹茲堡召開首次會議，根據彭博取得的聲明草稿，雙方將加強投資審查規定、落實出口管制，並對抗「非市場扭曲政策」，劍指中國意味濃厚。但美法之間因為潛艦銷售陷入外交齟齬，此會議是否如期舉行仍有變數。

美國和歐盟 6 月成立美歐貿易科技委員會 (U.S.-EU Trade and Technology Council，TTC)，彭博取得的文件顯示，美歐將呼籲各國合作，避免技術遭誤用、對抗強迫勞動，並透過出口管制保障智慧財產權，支持全球公平競爭。

文件還顯示，美歐將一同對抗「非市場扭曲政策」，意指中國貿易政策。此草稿尚未定案。

這場會議出席官員包括美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 和貿易代表戴琪 (Katherine Tai)，以及歐盟執委會執行副主席維斯塔哲 (Margrethe Vestager) 和杜姆布羅夫斯基斯 (Valdis Dombrovskis)。

然而美法正因為澳洲潛艦合約陷入外交齟齬，包括荷蘭在內的歐盟國家，都支持法國暫緩舉辦高峰會的訴求。澳洲日前與美、英組成 AUKUS 防衛聯盟，發展核動力潛艦，並取消已經與法國簽署的 652 億美元潛艦採購合約。

根據文件草稿，TTC 將成立 10 個工作小組，在科技標準、氣候、供應鏈、半導體、全球貿易等領域強化合作，各國將共享非市場扭曲政策和商業行為的資訊，設法降低風險。

所謂的貿易扭曲行為包括強迫勞動、國家授意的剽竊智慧財產權行為、扭曲市場的補貼措施 (包括透過和直接給予國營企業)、歧視外國企業和其產品與服務。美國指控，這些都是中國的商業行為。

(本文不開放合作夥伴轉載)

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞