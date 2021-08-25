美貿易代表戴琪：正在全面評估美中貿易政策

美國貿易代表戴琪 (Katherine Tai) 周二 (24 日) 和美國兩個商業團體舉行視訊會議，她表示，正對美中貿易政策進行全面評估，並重申美中貿易關係的重要性。

戴琪會晤美中貿易全國委員會 (USCBC) 和美國商會中國中心顧問委員會 (U.S. Chamber China Center Advisory Board) 。她表示，「拜登 - 賀錦麗政府，以及美國貿易代表署 (USTR) 正針對美中貿易政策進行全面評估」，美中貿易關係依然重要，但美國仍致力於解決中國透過不公平貿易政策和違反市場競爭行為，傷害美國企業和勞工的問題。

美國總統拜登上任七個月，尚未建立對中國貿易政策，歐亞集團 (Eurasia Group) 中國及北亞部門主管 Michael Hirson 直批，拜登有能力說服 G7 國家對中國發表強烈聲明，但始終未在貿易政策方面發聲，也沒有提出有效抗衡中國的方法。

美國企業和一些外國公司不斷抱怨，在缺乏智慧財產權保障和強迫技術移轉的情況下，進入中國市場面臨不公平競爭。

中國商務部上周表示，美中兩國在貿易方面保持正常溝通。