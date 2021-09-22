【龍哥講股教室】恆大和美國縮減購債雙風暴 傳產看塑化 電子看IC設計

今天台股受到連假期間恆大消息以及美國縮減購債要緊縮資金的影響而大跌，跌破短線支撐，不過大家可以回頭去看，通常美股因為要緊縮資金影響的回測，都是短期低點，至於恆大根本不可能變成下一個雷曼兄弟，當初雷曼兄弟倒閉，台灣銀行有很多雷曼兄弟的商品，但是現在有很多恆大的商品嗎？真的沒有！盤勢震盪更要冷靜，不要自己嚇自己，但是不是叫大家今天下去接刀子，建議多看一天，先顧好手中持股，只要台股明天沒有再跌破低點，多方就會攻擊。

如果手中持股是龍哥追蹤的 IC 設計，今天根本不需要害怕，高速傳輸 IC 和矽智財 IP，看看世芯 (3661-TW)，智原(3035-TW)，創惟(6104-TW)，威鋒電子(6756-TW) 等等，世芯還創下近期新高，這就是未來主流股的力量，大家好好體會。

大家可能會發覺，每天的龍哥講股教室大同小異，這是正常的情況，因為盤勢規劃與主力股狀況並不會變來變去，每天變來變去的規劃與分析，那是看圖說故事，一點價值都沒有，大家要會判斷喔。

台股 8 月份大跌，尊龍操盤系統的波段空單抱緊緊，大賺千點行情，電腦期貨會員大賺 + 101 萬，龍哥也不知道台股會這麼弱，但是沒有想到的行情一樣可以大獲利，再來台股大幅度反彈，龍哥一樣沒有預估到這麼強勢，不過尊龍操盤系統沒有缺席，期貨波段多單又賺 + 84 萬；選擇權四大核心策略連續賺 3X 周，龍哥真的不知道連續幾周了，妥善運用期貨和選擇權可以增加績效。

航運：

航運基本面沒有問題，等待技術面的轉強，貨櫃三雄長榮 (2603-TW)，萬海 (2615-TW)，陽明 (2609-TW) 醞釀止跌，以長榮為例，拉出下影線，想要打腳，站上 126 元才會有正式止跌訊號，展開「反彈行情」，反彈壓力在 137 元，想要了解更詳細的操作，建議看龍哥節目會更了解 (https://lihi1.com/UOB7n)。

鋼鐵：

鋼鐵是產業結構性的改變，中國和俄羅斯都管制出口，為什麼？因為全球鋼鐵需求超級滿，鋼鐵產品漲翻天。指標股看中鋼 (2002-TW)，股價過 38.5 元有底部型態，鋼鐵股春天來了，只是鋼鐵股的股性比較不好，不要追價，以拉回佈局為主，觀察大成鋼 (2027-TW)，精鋼 (1584-TW)，中鴻 (2014-TW)，春源 (2010-TW) 等等。

電子：

新唐 (4919-TW) MCU 產業面還是供不應求，投信結帳完，上週四開始出現買超，技術面醞釀止跌，股價有機會出現反彈行情，建議大家每天鎖定龍哥的節目 (https://lihi1.com/UOB7n)。

龍哥 5 次操作新唐，領先市場提早佈局，簡單享受獲利，累積獲利 + 200%，這是賺兩倍的概念，100 萬就變成 300 萬，夠漂亮吧。

下半年看半導體概念，手機以及車用；可以觀察聯電 (2303-TW)、漢磊 (3707-TW)，欣興 (3037-TW) ，台光電 (2383-TW)， 全新 (2455-TW)，穩懋 (3105-TW) 等等等，例如，iphone 要發表新機，其他廠商也會發表新機，會帶動換機潮，手機相關個股可以注意，例如，宏捷科 (8086-TW) 是手機 PA 功率放大器，另外還切入第三代半導體碳化矽和氮化鎵材料，開始出貨，兩大成長引擎會帶動營收和獲利，技術面醞釀止跌，觀望籌碼沉澱。

聯電 (2303-TW) 未來展望佳，產能滿載，訂單看到明年底，龍哥在 8/23 告訴大家，聯電股價跟著大盤修正到季線附近，站回月線要再度挑戰前波高點，聯電後面是不是創高了，再度驗證，這才叫做領先市場，未來還是看漲，不知道如何選股的朋友，就直接投資晶圓雙雄，台積電 (2330-TW) 和聯電 (2303-TW)。

晶圓代工訂單滿，誰下單給晶圓代工？答案就是 IC 設計，基本上到年底的需求還是很滿，籌碼穩定的主力股有 M31(6643-TW)，創惟 (6104-TW)，晶焱 (6411-TW)，矽力 (6415-TW)，創意 (3443-TW)，智原 (3035-TW)，信樺 (5274-TW)，威鋒電子 (6756-TW)，譜瑞 (4966-TW)，祥碩 (5269-TW)，世芯 (3661-TW) 等。

晶焱 (6411-TW) 夠驚艷吧，先前直接大公開搶錢計畫第三檔的主力股，股價創下新高，龍哥在連線和節目上一直跟大家分析靜電防護 IC，未來電子產品電子系統越來越多，就要用到更多的靜電防護 IC，所以晶焱的營收和獲利就會持續成長，投信從 7 月買到現在，籌碼穩定，可以持續留意。

再來多注意高速傳輸 IC 和矽智財 IP，未來什麼東西都要高速，像手機網路速度從 3G 到 4G 再到 5G，傳輸速度要從 USB2.0 到 USB3.0 再到 USB4.0，今年就是高速元年，一定要關注，像創惟 (6104-TW)，威鋒電子 (6756-TW)，祥碩 (5269-TW)，譜瑞 (4966-TW) 等；另外觀察 IP 矽智財的部分，後面很多公司的授權金都會越收越多，毛利率又高，獲利成長空間大，例如，世芯 (3661-TW)，創意 (3443-TW)， M31(6643-TW)，智原 (3035-TW)，愛普 (6531-TW) 等。

ABF 載板，今年的需求甚至到明年的訂單都沒什麼問題，指標先看景碩 (3189-TW) 新產能要開出來，營收和獲利會持續增加，股價拉回到月線，投信持續買超，這就是籌碼穩定股，技術面屬於偏多趨勢。

營收飆速王，龍哥很早就公開是 LED 驅動 IC 的聚積 (3527-TW)，，Mini LED 應用為 TV 和 APPLE 筆電和平板，長期趨勢看好，賣一顆 LED 就需要一個驅動 IC，所以 LED 賣越多，聚積就賺越多；龍哥從 150 元推薦操作，最高漲到 279 元，大漲 80%，了解產業面，領先市場提早佈局就可以簡單獲利，近期股價回測中，不過外資一路買，籌碼穩定，留意止跌訊號；另外還可以觀察惠特 (6706-TW)，一詮 (2486-TW)。

車用：

電動車是未來的趨勢，商機非常大，所以車用相關都要長期關注，例如，電動車的心臟－電池，電動車沒有電池還叫電動車嗎？電動車銷量成長，趨勢向上的話，電池的銷量一定往上走，獲利就會很好。

電池就是未來的主流，現在美琪瑪 (4721-TW) 技術面偏弱，外資有趁機撿便宜，但是要等待技術面止跌，還可以注意康普 (4739-TW) 與聚和 (6509-TW)。其餘像導線架，連接線等等都可以關注，例如順德 (2351-TW)，健和興 (3003-TW)，同欣電 (6271-TW) 等。

搶錢計畫持續搶錢，搶錢第四檔獵豹速度準備噴出和第五檔矽智財之王緩步創高，第六檔 IP 鱷魚籌碼穩定，準備噴出，兇猛大咬獲利，不要錯過。

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