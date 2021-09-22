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日本利率政策按兵不動 公布氣候變遷相關投融資政策

鉅亨網編譯陳達誠
日本利率政策按兵不動 公布氣候變遷相關投融資政策 (圖片：AFP)
日本利率政策按兵不動 公布氣候變遷相關投融資政策 (圖片：AFP)
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日股日本央行BOJ貨幣寬鬆公債殖利率氣候變遷

日本央行 (Bank of Japan) 週三 (22 日) 公布最新金融政策決議內容，維持既定的超寬鬆利率政策與購債計畫不變，合乎市場預期。由於緊急狀態一再拉長，針對企業的資金調度援助將持續實施，而有關氣候變遷對策的資金供應制度，詳細內容也已經定案。

經過 9 月 21、22 日兩天的金融政策會議後，日本央行以 8:1 的票數決議維持基準利率於 - 0.1%。此外，0% 的 10 年期公債殖利率曲線定錨目標也維持不變，為了達成殖利率的誘導目標，不會針對長期公債的買進設定金額上限。

有關 ETF 及 J-REIT 的資產買進方面，日本央行分別設下全年約 12 兆日圓及全年約 1800 億日圓的餘額增加步調上限，會視需求買進。這方面獲得全部委員的一致通過。

與疫情相關的資金調度援助決定持續實施。在商業票據 (Commercial Paper，CP) 及公司債的買進方面，將以合計 20 兆日圓的餘額上限進行；也會以有利條件來向金融機構提供用於貸款的資金。日本央行在 2021 年 6 月的金融政策決議當中，已決定將相關作法延至 2022 年的 3 月底止，時間拉長半年。

為促進日本民間金融機構在氣候變遷領域的投融資，日本央行也訂定資金供給政策的詳細內容。凡從事碳中和有關融資業務、或有買進環境債的金融機構，日本央行將提供實質利率 0% 的長期資金。該項作法是銜接原先針對成長領域所實施的資金供應政策，也會在舊政策結束之前於今年內上路。

日本央行認為日本景氣仍持續處在嚴苛狀態，不過仍表示景氣持續復甦。出口及生產雖有一部分受到供給影響，仍持續增加。官員有必要持續留意 Delta 變種病毒株的動向，疫苗接種普及則是帶動消費回溫的重要因素。

另外關於中國恒大危機所造成的全球經濟混亂，日本央行將持續關注。在 10 月份的會議當中，會就景氣、物價的展望詳細討論。

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