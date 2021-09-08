美國財政部和美企大量發債 公債殖利率升至數周高點

歐美債券供給氾濫，美國本周將發行 1,200 億美元公債、美國企業也準備在勞動節過後發債，全球債券市場的拋售正在加劇，美國公債殖利率周二（7 日）上升到數周以來的高點。

美國 10 年期公債殖利率上升逾 5 個基點至 1.383%，高於 200 日移動均線，接近 7 月中旬以來的高點。德國 10 年期公債殖利率飆升至－0.32%， 是 7 周以來最高，德國將於周三（8 日）發行新的綠色債券。英國殖利率升至 6 月以來最高水準，英國即將出售 4 年期與 50 年期公債。

美國企業也準備在勞動節假期過後發行債券。勞動節連假隔天，向來是企業發債行事曆一整年中忙碌的一天。

StoneX Group 美國公債交易和銷售主管 Stefan Dannibale 說：「債券短時間內大量發行，市場似乎對此消化不良。」

美國財政部本周將發行大量公債，由周二下午的 580 億美元 3 年期公債先登場，市場回響熱烈，最終票面利率為 0.447%，低於發債前市場行情的 0.450%。而在以美元計價的公司債券市場，則有 21 家公司排定周二發債。

美國財政部接著周三發行 380 億美元的 10 年期公債，周四發行 240 億美元的 30 年期公債。

投資人正在為周四（9 日）登場的歐洲央行（ECB）會議做準備，ECB 預料將辯論是否放慢購債步調。

瑞穗國際策略師 Peter Chatwell 表示，債券市場的發行已回歸正軌，再加上周四 ECB 開會的風險，意味著美國與歐洲投資級債券與利率市場需下跌。

Jupiter 的基金經理 Mark Nash 本周對美國和德國公債看法從中性轉向看空，並做空澳洲公債。他說：「只要經濟成長良好，美國聯準會（Fed）不會提前升息，債券殖利率可能不會繼續下滑。」

隨著日本領導人選舉升溫，Mediolanum 基金經理 Charles Diebel 正在拋售日本公債，但他表示美國與德國公債可能不會再大幅下跌，「經濟成長仍受到損害，各國央行正在縮減購債和通膨風險，而公債存量的規模也排除殖利率大幅上升的可能性。」

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